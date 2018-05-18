寶山峰城路全線整建開工 預定7月底完工

新竹縣寶山鄉峰城路觀光道路，也是竹43線三峰路的替代道路。（記者廖雪茹攝）

2018-05-18 16:12

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣寶山鄉峰城路觀光道路，也是竹43線三峰路的替代道路，但山路蜿蜒且容易下陷，鄉公所爭取內政部營建署補助辦理整建，今天（18日）舉行開工典禮，預計7月底完工。

寶山鄉長邱坤桶說，峰城路連接寶新路、新湖路等道路，可前往「木炭的家」、橄欖合作社、「打中午」新豐宮、新城風糖、燭園觀光工廠等景點，也可通往國道3號或台3線峨眉；沿線綠意盎然，車流量不大，也是自行車熱門路線之一。

不過，峰城路彎道多，路基不穩容易下陷，導致路面不平整；因此，公所在去年6月提出峰城路道路養護整建計畫，工程設計經溝通協調後，通過營建署審查。

寶山鄉公所說，本案獲營建署補助1500多萬元，公所分擔300多萬元，自峰城路與新湖路四段路口處開始，沿峰城路往北至寶新路一段，全長約3200公尺，路寬約7.8公尺，除了瀝青刨鋪，部分路段將執行路基改善、道路拓寬，工期為100日曆天。

其中，在計畫範圍中段，路寬由7.7公尺縮減至4.5公尺，過東坑二路路口後，路寬又打開為8.7公尺，這個頸縮段會車不易，又是轉彎處，時常發生事故；經公所多次協調，終獲地主同意拓寬，下邊坡側擬施以半重力式擋土牆，將道路寬度拓寬至8公尺。

另外，出入口路段適合區域將施作景觀植栽綠化，並利用路側空間規劃自行車專用道。

動工典禮由社團表演暖身開幕，縣府工務處副處長徐世憲、縣議員邱振瑋、代表會主席陳東平、多名鄉代和村長等地方人士都熱烈出席。

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