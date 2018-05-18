518國際博物館日 中市20家館舍邀民眾探訪

2018-05-18 15:59

〔記者張軒哲／台中報導〕為慶祝一年一度518國際博物館日，台中市府文化局邀集全市20家公私立文化館舍，今日於清水區海灣繪本館共同宣告推出包括展覽、手作、互動體驗、走讀導覽等30多場系列活動，更有相關優惠措施，盼透過博物館家族的聯繫來推廣各家博物館，邀請民眾一起走進博物館，讓藝文增廣生活視野。

今年國際博物館日相關活動從4月持續至6月，今日立法院蔡其昌副院長、台中市府副祕書長郭坤明、文化局局長王志誠、市議員王立任及各館舍代表共襄盛舉。

今年臺中國際博物館日活動的文化館舍，包括臺中市纖維工藝博物館、臺中文學館、臺中市眷村文物館、臺灣民俗文物館、臺中市美術家資料館、豐原漆藝館、臺中市中正紀念館、摘星山莊、霧峰林家宮保第園區、臺中刑務所演武場、臺中放送局、明道中學現代文學館、亞洲大學現代美術館、立夫中醫藥展示館、林之助紀念館，及今年新加入的林懋陽故居（一德洋樓）、林獻堂文物館、南屯犁頭店生活館、寶熊漁樂館、賴高山藝術紀念館等，共計20家。

蔡其昌表示，自己是海灣繪本館的創辦人，必須要有人先開始動，才能夠讓整個園區活化，謝謝市長林佳龍的支持，讓海灣繪本館能順利誕生。博物館在社會發展中扮演很重要的角色，是文化交流的媒介，更是知識傳遞的場所，隨著台灣社會的發展，有各式各樣的博物館如雨後春筍般展開，相信這是一個進步國家非常重要的表徵。

郭坤明致詞指出，今年活動結合臺中世界花博會邀民眾來參觀，擴大台中市博物館家族規模。今年國際博物館日主題為「超連結博物館：新方法，新公眾」，希望各館舍以新思維新方法，讓更多民眾走入博物館。

臺中市纖維工藝博物館走出館舍，今日國際博物館日當天與清水海灣繪本館合作，邀請惠明盲校師生到館，由工藝師劉俊卿帶領體驗藍染，讓較少有機會進入博物館的視障孩童，透過手作感受纖維工藝。