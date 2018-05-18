鼓勵設兒童臨時照護空間 勞動部補助開跑

2018-05-18 16:01

〔記者廖千瑩／台北報導〕勞動部為鼓勵企業建立友善職場，補助企業辦理各種工作與生活平衡措施，其中包括設置兒童臨時照顧空間等，合計有六大措施，每項最高補助20萬元，自2014年開辦至今，一共補助80家企業設置兒童臨時照護空間，以免子女臨時無人照顧。

除了兒童臨時照護空間，勞動部也補助企業設置托老照護空間，工作與生活平衡計畫總計六大措施，勞動部每年都要補助1000多萬元，今年至今也有230家企業申請。

勞動部為支持企業營造友善家庭職場，辦理「推動工作與生活平衡補助計畫」，包含員工關懷協助課程、員工紓壓課程、友善家庭措施及設置兒童臨時照顧空間等，每項措施補助額度自6萬元至20萬元不等。其中以設置兒童臨時照顧空間為例，企業自行規劃適當空間，訂定使用規則後，可申請補助購置桌椅、安全防護墊、地貼、圖書、玩具等，設置可臨時照顧的設施。

勞動部勞動福祉退休司司長孫碧霞今天表示，今年至今六項措施已有230家企業申請補助，每年分兩梯次受理申請，目前為第二梯次受理階段，申請方式採線上申請，申請期間自即日起至6月30日止，且為協助企業了解相關措施及申請補助，勞動部也於5月22日（台北）、5月28日（台南）、6月6日（台中）舉辦宣導說明會。