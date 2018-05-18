回收細分23類 二崙清潔隊賣垃圾年賺逾200萬

二崙鄉長鍾福助說資源垃圾分類完善，提高回收商收購意願，是該鄉資源回收物暢銷的秘訣。記者林國賢攝）

2018-05-18 16:15

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣二崙鄉清潔隊資源垃圾回收細分23項，連農業資材廢棄物都收取，去年資源垃圾出售賣得250多萬元，過去5年，年年都賺超過200萬元，成為鄉庫金雞母，同時是全縣分類典範。

二崙鄉長鍾福助表示，二崙鄉目前人口約3萬人左右，每天約產生10至12公噸垃圾，公所清潔隊從收取垃圾時就開始垃圾分類，回到清潔隊部再把垃圾細分23類，回收商收取後幾乎不必再花費人力分類，這幾年資源回收物價格崩盤，許多公所面臨回收物無法拍賣困境，二崙鄉卻是大家搶著要。

二崙鄉清潔隊長紅英彰說，清潔隊員從收取垃圾第一時間就開始分類，隔天就完成細分，光是玻璃就分成5類，有破窗戶、白色、棕色、綠色、台灣菸酒公司酒瓶，塑膠類分為硬塑膠、軟塑膠，其他包括小家電、大家電、紙類、舊衣等共23類，分類清楚回收商就願意以較好價格購買。

紅英彰表示，為提高分類效能，還改裝資源回收車做為秘密武器，從腹側開洞紓導倒資源物的民眾人流，車上分層並設置掛勾及玻璃專用桶，讓清潔人員在安全環境中作業，減少後端工作壓力。

紅英彰指出，二崙鄉垃圾分類做得好主要還是鄉親配合，清潔隊從2004年推動垃圾分類，剛開始阻力很大，但清潔隊員挨家挨戶說明推動，讓民眾習慣分類，清潔隊員雖只37人，仍然把工作做得非常好。