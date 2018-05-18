為臥病阿嬤發明「可攜式身體清洗裝置」 高一生將獲總統頒獎

2018-05-18 16:03

〔記者蘇金鳳／台中報導〕只因為疼愛自己且一向愛乾淨的阿嬤因病無法生活自理，才高一的江承蔚就發明了「可攜式身體清洗裝置」，將蓮蓬頭隔著矽膠罩，在進行清洗時，不會有水流出，讓阿嬤可以舒服的洗澡，只有16歲的江承蔚不但獲得馬來西亞ITEX國際發明創新科技展銀牌，還獲得國際同濟會第1屆台灣10大傑出青少年發明家，總統蔡英文8月份將親自頒獎。

明道中學高職部資訊科1年級江承蔚，小六開始愛上發明，即使國中就讀東大附中音樂科，但他都會利用寒暑假時，去參加發明課程，國一就發明了人聲模擬器，可讓五音不全的人，透過人聲模擬器後，就可正確發出音準。

國二則發明「滴眼藥水輔助器」，因為從小母親要為他點眼藥水，因為恐懼，便跑給母親追，而透過輔助器不但可免除恐懼感，還可精準的點眼藥水。這兩項發明都有在馬來西亞有獲獎。

由於媽媽跟一家美容院老闆很熟，常常會帶著他去美容院聊天，江承蔚發現有一位行動不便的老婆婆，常常到美容院洗頭，但每一次完成洗完頭後，須要等2小時等女婿來接回家，而老婆婆的家住在美容院的附近。

同時，因為他的爸爸是醫師，常跟著爸爸到醫院，看到很多病患或者長輩自行推著輪椅看醫生拿藥，此時，他便認為，應該可讓輪椅自動行走，讓需要的人透過輪椅可有尊嚴的做自己想做的事。

在國二下學期便發明了「輪椅的動力輔助裝置」，只要一個「操縱桿」就可讓輪椅自動移動，不必靠他人推，他還送給老婆婆一台操縱桿，此一發明已獲得廠商青睞，正預備要商品化，此作品也獲得日本真夏設計發明展銀牌等國際獎項。

去年11月時，一向疼愛他的阿嬤因糖尿病臥病在床，無法自理生活，而阿嬤很愛乾淨，面對對他疼愛有加的阿嬤，無法自理生活，也無法常常洗澡，江承蔚非常難過，便設計了在床上洗澡「可攜式身體清洗裝置」。

此一設計讓他奪得馬來西亞ITEX國際發明創新科技展銀牌與「馬來西亞特別獎」。

「可攜式身體清洗裝置」就是一種不會漏水的清洗裝置，設一個供水的水桶、打水的馬達，還有裝廢水的水桶、水的過瀘器及連蓬頭，若無水龍頭，可用打水馬達將水抽出，若有水管可直接接水龍頭，而水流到蓮蓬頭，用矽膠罩罩住，就可為阿嬤洗澡，再將污水穿過隔板穿空孔進入外容室，將污水抽離，不會流出來。

江承蔚因父母的工作，還有本身對老人的關心，所以發明的類別多為醫療類，他表示，未來的發明，也都會朝與長照有關的產品，像輪椅動力輔助裝置、「身體清洗裝置」，未來希望結合App，讓產品更容易操作上手。

小小年輕的江承蔚就有許多發明，而且還已取得專利及獲廠商青睞，「身體清洗裝置」已入選國際同濟會台灣總會第1屆「十大傑出青少年發明家」肯定，今年8月還將在桃園巨蛋由總統蔡英文親自頒獎。

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