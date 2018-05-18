中市健全幼托環境 東區、北區新建「公共托育家園」

2018-05-18 15:50

〔記者黃鐘山／台中報導〕健全幼托環境，市府全力推廣托育中心，目前托嬰中心和居家托育人員可收托1萬2千多名嬰幼兒，尚有約3千個收托名額空缺。不過，多位議員今天仍要求擴大托育資源。市府回應，東區、北區新建「公共托育家園」，預計9月開幕。

市議會今天進行民政業務質詢，議員邱素貞、陳淑華、謝明源、翁美春、曾朝榮、江肇國、范淞育、段緯宇、陳清龍、蔡雅玲、林碧秀等人都關心市府加強托育資源的推動情形，並要求擴大托育資源、推動平價化、優質化的「社區型公托家園」，減輕市民育兒負擔。

社會局長呂建德指出，為讓父母安心工作兼顧家庭，市長林佳龍重視幼托照顧服務，除推動托育一條龍補助，也加速設置托育中心。目前托嬰中心137家，核准收托4849人；居家托育人員3942人，估計可收托7884人，實際送托情形尚有3千個收托名額，托育資源足夠。

他又說，「社區型公托家園」強調「3名保母照顧10位嬰幼兒」，兼有居家式托育（保母）及機構式托育（托嬰中心）的優勢，小規模但多機能，市府已盤點學校閒置空間作為托育資源，擇定既有托育資源相對缺乏的地區，尋覓適合的場地辦理。

呂建德表示，目前計畫設置東區、北區、北屯及梧棲等4處，計畫總需求為2280萬元，申請中央補助1380萬元，自籌900萬元。今年已獲中央核定東區、北區2處，並已發包，配合學校暑假加速動工，預計9月開幕。