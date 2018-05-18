全國最大滑草場露營區遭點名違法 業者喊冤稱申請中

2018-05-18 15:52

［記者王峻祺／花蓮報導］交通部觀光局今年3月底公布全台非法露營區業者，號稱擁有全國最大滑草場露營區的花蓮東湖生態農場，遭點名違法開發山坡地達6萬5000平方公尺，約有8個足球場大。業者施學勳今喊冤「不知情」違法，接手1年多來已向國有財產署申請租賃中。

擁有「全國最長滑草場」的東湖生態休閒農場，前身名為「開心谷」，位於花蓮玉里鎮，在當地經營超過30年，豐富的自然生態及划草場，划水道等遊樂設施，深受親子歡迎，週末連假常吸引百名遊客入園體驗，體驗價200元，一票就能玩到底。

東湖生態休閒農場業者施學勳說，1年多前向林姓業者簽約，接下「開心谷」並改名為東湖生態休閒農場，同意代繳租金，也向國有財產署申請國有地租賃，過程會勘多次、公文往返，目前仍在申請中。

他強調，「開心谷」過去也曾向國有財產署租賃國有地多年，但因後來缺繳補件、改善設施等因素因故中斷，昨到花蓮調查站接受詢問並作筆錄時，除提供所有公文資料，也說明原由澄清。

施學勳說，贊成觀光局公布全台非法露營區業者，因消費者有知的權力，目前農場經營積極申請中，也接受花蓮縣政府輔導，在取得合法租賃10公頃的國有地後，會接續申請農場登記，盡快合法上線給消費者一個保障。