國中會考用文具 印考試內容相關者才算違規

2018-05-18 15:45

〔記者吳柏軒／台北報導〕107學年國中教育會考明（19日）登場，有23萬多名國中生將進行施測，日前有地方教育局處官員解釋攜帶「補習班文具會扣分」，全國試務會闈外辦公室主任、台南一中校長張添唐澄清，是文具上的文宣印刷「與考試內容相關者」，才算違規，已通令全國考區試場統一注意相關規範，也避免考生過度恐慌。

張添唐表示，依據107年國中教育會考試場規則第7條，寫到「非應試用品如教科書、參考書、補習班文宣品、計算紙等，以及電子辭典、計算機、時鐘、鬧鐘、電子鐘、行動電話、呼叫器、收音機、多媒體播放器材（如：MP3、MP4等），和穿戴式裝置（如智慧型手錶、智慧手環等）及其他具有傳輸、通訊、錄影、照相或計算功能之物品，一律不准攜入試場。」

規定中談到補習班文宣品，日前有地方教育官員舉例，提到補習班發送文具恐令考生違規，甚至也傳出有大批考生集體購買透明文具等，對此，張添唐澄清，只有一句話：「文宣品不得與考試內容相關，如印數學公式、元素週期表等」

張添唐說，該規定行之有年，但目前引發爭議與恐慌，已發訊息給全國考區，注意相關爭議或違規，如有考生被抓到違反第7條等相關規定，要將所有被認定的違規物品拍照，後續經考區、全國等試務違規會議中進行判定並統一處理，提醒考生不要太恐慌，目前對該規範也不會多做字面解讀或額外舉例。