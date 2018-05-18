【賞花片】內雙溪愛情花 盛開出520浪漫祕境

愛情花放射花形特別，藍紫色更是格外優雅，花莖修長有如孤挺花，高度相當適合民眾拍照賞玩。（記者蕭皓文攝）

2018-05-18 18:52

〔記者蕭皓文／台北報導〕優雅藍紫色氣質，英挺又高直，花苞花蕊同時展現的愛情花，與睡蓮、鳶尾並列莫內最愛的三種藍色花卉。自上個週末開始在內雙溪盛開，帶起藍紫色浪漫的拍照打卡熱潮，您怎麼可以錯過呢？

想看愛情花，得來到位在碧山山腰的內雙溪自然中心，全區的花木培植是山林植物的縮影，會脫皮成白色光滑莖幹的烏皮九芎、夏季獨角仙打架的光臘樹等都是台灣特有的自然生態。園區植物標示都附有QRcode，手機掃描後便能看到園區對物種的說明簡介。

此外自然中心還引進特別的觀賞花卉供民眾認識，草地上種植三色天使花花海，可藉由樹屋觀景台拍出美麗繽紛的景致，園區內全面禁菸，並回收廢木材做為環境鋪面。道路旁是香草植物與一盆盆豔麗的愛情花，英挺的花莖高度相當適合遊客照相留念。

之前內雙溪自然中心種植相當多的台灣原生白百合，卻因為病害今年改以愛情花呈現給民眾欣賞。愛情花是來自南非的景觀花卉，病蟲害少適應力強，在全區不使用農藥下相對方便栽植。

愛情花的名字來自其屬名，由希臘文的愛情與花朵所構成，外型宛如愛情各種面向，相同的一株有10至30朵小花，有的盛開、有的剛開，還有的含苞待放，所以花期相對其他花卉可以拉得很長。愛情花另外有個名字叫「百子蓮」，意旨一株花能產出上百個種子，花形貌似蓮花，有著祥瑞的含意。這週日就是520了，愛情花格外應景，花期會延續到下個週末，適合帶著心上人來享受大自然的浪漫。

內雙溪自然中心除週三休園外，從早上九點到下午四點對外免費開放，週末會有生態志工為民眾講解生態；平日也可上內雙溪自然中心網站，報名森林教室等課程，是大人小孩參觀花木培育、動植物觀察的最佳秘境喔！