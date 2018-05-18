台電擬添2燃氣機組 地方要求須淘汰5燃煤機組

台電副總陳建益向民眾表示燃氣可減少污染，眾人則要求允諾5部燃煤機組同步退場。（記者蘇金鳳攝）

2018-05-18 15:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中火力發電廠將要再新建兩部燃氣機組，台電今日於龍井區麗水里召開座談會，但遭民代及地方人士抗議，要求允諾「政府新建兩部燃氣機組，必須淘汰5部燃煤機組」，台電副總陳建益雖簽承諾書，但卻自行加上「或等量」，引發民眾不滿，認為台電不想讓燃煤機組除役，要求將承諾書轉為公文發放給民代及相關里的里辦公室才同意開說明會。

台電則表示，會盡力減低燃煤機組所造成的空污的問題，但是讓燃煤機組退役，必須先興建燃氣機組，會全力與地方人士溝通。

為了達成民進黨2025非核家園的目標，台中火力發電廠將要再新建兩部燃氣機組，地方人士擔心興建了燃氣機組，燃煤機組卻不除役，不但污染未改善，而且更危險，因此在3月舉行第一次說明會時，遭到地方人士強烈抗議，說明會不了了之。

今天台電再度在龍井麗水里召開第2次座談會，遭到立法委員顏寬恒、台中市議員顏莉敏、楊正中等人以及沙鹿、清水、梧棲、龍井、大肚、烏日、霧峰的里長及居民現場齊聲抗議，要求台電承諾燃煤機組同步退場，中市府也不能核發老舊燃煤機組許可證。

但民眾發現市政府沒有派人出席，引起眾人不滿，顏莉敏怒批，台電所發的開會通知單有明文通知台中市政府，為什麼未派人出席，市府身為核發台電發電機組許可證的主管機關，新建燃氣機組這麼重大的事情，身為地方主管豈能不出席來瞭解居民的意見、說明和表達態度。

立法委員顏寬恒指出，台中火力發電廠現有10部燃煤發電機組，不僅中電北送情形嚴重，其發電造成的污染停留中部，如今未見空品有改善跡象，台電卻要增設2部天然氣機組，燃煤機組又無法同步退役，而深澳燃煤要擴建，台電中火又新建，火力發電一再擴展的種種現象，環境空品負載過高，中部居民以肺發電，已無法再忍受。

眾人要求台電新建兩部燃氣機組，以同等瓦數計算，必須讓5部燃煤機組退役，更要求政府及台電「中電中用」，並重新檢討能源政策，拒絕「以肺發電」、「以肺養綠」的荒謬現狀。

現場眾人並展開「政府新建兩部燃氣機組，必須淘汰5部燃煤機組」的連署，並要求台電副總陳建益允諾，雖然陳建益簽下承諾書，卻再寫下「或等量」3字，引發眾人不滿，認為誠意不夠，要求台電必須把今天居民的訴求及承諾書轉化為公文，發送給民代及相關的里辦公室才能召開說明會。

此外，中市環保局強調，今日中火地方座談會，是台電為廣納地方民意自主加開的座談會，並非依環評法定程序召開的公開會議，會議重點在說明台電規劃。

環保局並強調，推動燃氣機組就是要取代已老舊的第1至4號燃煤機組，絕對有助空品改善，希望民代查明事實，也呼籲全民共同支持這項改革工程。