迎接520結婚潮 新北戶所打造婚攝場景、送好禮

為迎接520結婚登記潮，各戶所打造浪漫婚攝場景。在淡水戶所服務的胡小姐，跟老公簡先生指定在今年5月20日結婚生效。（記者賴筱桐攝）

2018-05-18 15:03

〔記者賴筱桐／新北報導〕5月20日諧音「我愛你」，近年成為新人結婚登記最夯的「黃道吉日」，新北市戶政事務所打造浪漫婚攝場景，並贈送新婚好禮給結婚登記的新人，協助完成終生大事。

民政局戶政科長顏耀明表示，累計近5年在520當天結婚登記的新人高達4562對，遠高於2月14日情人節以及象徵「十全十美」的10月10日等日子，去年有844對在520結婚登記。

顏耀明指出，為了給新人留下幸福回憶，新北市各戶所精心佈置特色婚攝場景，並贈送紀念小物，祝福新人，其中新店戶所打造「愛麗絲夢遊仙境」拍照專區，配合今年聯合婚禮「創意變裝」主題，提供動畫主角服裝，讓新人彷彿置身童話世界，同時贈送藍白拖鞋造型香皂，代表新人同心「鞋」力，找到值得「拖」付終身的另一半。

另外，金山戶所轄下的三芝區所以「櫻花戀」為主題布景，讓新人攜手浪漫櫻花之旅，並贈送新人「心心相愛小熊禮盒」；蘆洲戶所贈送玫瑰造型「愛情香皂花朵扭蛋」，象徵新人彼此「扭動幸福」找（皂）到真愛；淡水戶所贈送金鏟子鑰匙圈，象徵助孕「緊產子」，祝福新人早生貴子。

在淡水戶所服務的胡小姐，跟老公簡先生在台大擔任研究助理時認識，老公每天公館、淡水來回只為見上一面，為追求胡小姐，男方就近到關渡科技園區擔任工程師，最終擄獲芳心。簡先生說，4年前的5月20號是成功告白的日子，今年選在太太服務的淡水戶所指定520結婚日生效，別具意義。

民政局表示，今年5月20日適逢假日，當天要結婚登記的新人須事前預約，也可以在5月18到19日向戶所辦理結婚登記，指定5月20日為結婚生效日期。