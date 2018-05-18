南迴山中部落金峰鄉 多元e化平台輕鬆遊

金峰鄉長宋賢一（後排左3）今天到台東市推廣金峰鄉部落遊新玩法。（記者黃明堂攝）

2018-05-18 14:43

［記者黃明堂／台東報導］南迴山區的金峰鄉導入多種ｅ化平台推廣部落旅遊，鄉公所規劃了輕旅行套裝遊程透過規劃平台銷售，建置電子商城利用網路載具購買在地店家商品，還設置具現拍現印明信片的觀光語言導覽機。

鄉長宋賢一為了推廣金峰鄉更便利的部落旅遊，今天率領鄉公所員工到台東市鐵花村旁的原創館舉辦發表會，介紹以溫泉資源為核心的部落觀光商務。

宋賢一說，鄉公所已完成多語系觀光景點自動化語音導覽系統、部落景點規劃遊程平台，再將部落觀光商務與溫泉商品整合，完成金峰鄉部落觀光電子商城平台，為在地店家商品建置行動影音條碼，便於遊客及各地民眾透過網路，及安全的金流與物流運作機制，買到部落商品。

他說，鄉公所連結在地溫泉泡腳、部落商家與觀光景點，規劃「太麻里溪流域東64輕旅行」套裝遊程，透過金峰鄉部落景點規劃遊程平台販售。

宋賢一說，鄉公所引進兩台自走式觀光語言導覽機，放在嘉蘭及歷坵部落服務站，遊客可以輕鬆獲得旅遊資訊，也可以由機器現場拍照，套入多種特色框，現印明信片，或透過網路分享，增添部落遊樂趣。