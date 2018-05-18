中草藥「丹蔘」成減肥利器？ 北醫大研究可降體重與體脂

2018-05-18 14:55

〔記者吳亮儀／台北報導〕肥胖是許多健康問題根源之一，台北醫學大學研究團隊發現，利用中草藥「丹蔘」萃取物可有效將導致肥胖的「白色脂肪（WAT）」轉化為容易燃代謝的「棕色脂肪（BAT）」，有效降低體脂肪和體重。

北醫大和花蓮慈濟醫院團隊合作，在小鼠實驗中利用「丹蔘」萃取物給小鼠口服、腹腔注射共16週，發現實驗組小鼠體內的白色脂肪轉為棕色脂肪，體脂率下降50％、體重從40克降到30克。

北醫大生技醫療產業研發學程主任林恒說，這是利用中研院技術轉移的基因篩選平台中，發現這中草藥的其中一個單一化合物，再將它萃取出來，之前僅被認為有助改善第二型糖尿病狀況，如今它也被用來實驗改善肥胖。

人體內都有負責儲存能量的白色脂肪和轉換能量的棕色脂肪，用以燃燒脂肪產生熱能，但成年後，人體內棕色脂肪會逐漸減少，要靠多運動才能增加。

林恒說，白色脂肪是造成肥胖主因之一，它帶有大油滴以儲存能量，而棕色脂肪有許多粒線體，可吸入血液中的葡萄糖和三酸甘油脂，燃燒油滴以消耗能量，達到減重效果。

研究團隊認為，若未來順利開發這萃取物成減肥新藥或健康食品，它主要機轉將和現在市面上的減肥藥品不同，是採「轉換脂肪」，而非現在藥品以降低食慾、降低體脂累積的機轉為主。