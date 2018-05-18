「曾以為暴力才是真理」 他憶荒唐歲月因「愛」重生

小宏（化名）曾誤入歧途，因進入日光之家後，逐漸改變重回正軌。（記者許倬勛攝）

2018-05-18 14:54

［記者許倬勛／桃園報導］「我從小就被霸凌，誤以為用暴力解決問題才是真理」更生人小宏（化名）今天分享心情故事，回首荒唐歲月，加入幫派時犯下擄人勒贖案，被關出來後進入日光之家，人生出現轉機，和相同經歷的朋友從頭開始。他說，從前不知為何而活，現在生活有了目標且充實，終於感受到「愛」的存在。

更生保護會桃園分會結合永平工商校慶，昨日辦理新希望更生市集，更生機構「日光之家」也受邀販售自製的手工藝品及手工餅乾，提醒學生別犯錯，也肯定痛改前非的努力。

「日光之家」傳道人陳健榮回想過去沉淪毒海，想幫朋友戒毒講「義氣」，卻深陷其中20多年，讓苦勸無用的母親哭著跟他說：「兒子，你可不可以去死，這對我是最大的孝順…」，後來因緣際會在監所有了信仰，終於戰勝毒癮，出獄後更進一步幫助青少年向善、成立日光之家，協助更生人學習手工藝重回正軌。

17歲的小宏說，他患有妥瑞氏症，從小又因單親緣故備受同儕恥笑、霸凌，媽媽覺得虧欠而對他溺愛放縱，國小三年級學會抽菸，六年級偷車、飆車，還一度覺得自己「很行、很酷」，國二時甚至加入幫派犯下擄人勒贖，釀成大錯傷透媽媽的心，進入台北觀護所後開始反省自己，決定重新開始。

他說，「日光之家」的朋友們有相同經歷，彼此鼓勵有更多自信，因為有愛的陪伴，不再為非作歹，生活有意義自己也快樂。