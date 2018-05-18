外縣市廢棄物入侵新北 2清潔廠商非法棄置送辦

2018-05-18 14:47

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環保局日前陸續接獲民眾檢舉，淡水區巴拉卡公路旁、汐止區大尖山及樟樹二路涵洞旁等地遭人棄置廢棄物，經環保局派員循線稽查，此3處地點總計遭非法棄置約80多袋的垃圾包，確認為新達清潔行、鎮英企業社等2家清潔公司，把向台北市社區或店家付費代收的垃圾，偷偷傾倒於新北市人煙稀少的山區或涵洞旁，牟取不法利益，環保局除要求該2業者立即清理環境，並依違反廢棄物清理法移送檢方偵辦，最重可處5年以下有期徒刑。

環保局環保局環保稽查科長許銘志說，3月27日及4月2日接獲檢舉，分別於淡水區巴拉卡公路7.5公里處，及汐止區勤進路往秀峰步道旁發現遭棄置的大量垃圾，現場有2、30袋的垃圾包，裝有一般生活垃圾、廢紙、廢塑膠等廢棄物外，另有未裝袋腐爛果皮廚餘、過期食品及行李箱、保麗龍等，臭味沖天，影響環境衛生。

稽查員在現場強忍惡臭、從垃圾中循線追查可能顯示來源，發現垃圾來源為台北市中山區及大同區多個社區，經向社區管委會查訪，聲稱家用垃圾均委託清潔公司協助處理，環保局聯繫涉案的新達清潔行人員說明，業者將過失推給工作人員及司機「貪圖一時方便」的個人行為，但環保局發現該公司棄置垃圾已非首次，其行為屬惡性重大違法事件，依法嚴懲。

另有4月13日檢舉汐止區樟樹二路有大量廢棄物堆放，稽查員隨即在該處的涵洞內發現大量垃圾包及甘蔗渣遭棄置，循線追查廢棄物是登記於基隆市的鎮英企業社所堆置，業者雖喊冤說，廢棄物是受台北市某社區及甘蔗媽媽連鎖店委託清理，先行暫放於此，但環保局指業者未領有環保局核發的清除處理文件，非法收受廢棄物並暫放於該處，即已違反規定，已依違反廢棄物清理法第46條規定，移請檢方追究涉案人員刑事責任，最重可處5年以下有期徒刑。