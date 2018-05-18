蒲公英「畫說我家事」 透過孩子眼光看家鄉

2018-05-18 13:51

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕世界最美麗海灣組織年會今年移師澎湖舉行！蒲公英希望基金會與澎湖縣政府教育處合作，舉行「畫說我家事」比賽，首次結合「繪畫」與「演說」，透過孩子的視野角度，述說心目中家鄉澎湖的美麗，今日在文光國小舉行頒獎典禮。

今日的頒獎典禮，由蒲公英希望基金會董事長李加寶與澎湖縣大家長陳光復縣長共同主持；陳光復表示，澎湖擁有世界最美麗海灣美景，更有豐富的人文歷史文化，讓小朋友透過圖畫及演說方式，將自己的家鄉之美真實呈現出來，不同於旅遊者的視角，這些國家未來的主人翁給予施政者最佳的省思及政策建議。

由於小朋友的視角最為天真自然，畫作及演說內容都是真實的生活體驗，其中包括澎湖傳統新船入水習俗丟擲麻糬，小朋友懷著興奮心情與大人們在碼頭恭候新船入港，享受麻糬從天而降的喜悅，雖然不時會被麻糬打到頭，但卻是甜蜜的疼痛，滿滿的收穫帶回家，象徵澎湖滿滿的人情味，透過畫作及小朋友口述娓娓道來。

此次參賽繪畫作品多達百餘幅，由蒲公英希望基金會邀請專業老師擔任評審，獲得畫類金牌獎得主，分別是國中組林洛同〈馬公國中〉、國小高年級組蔡韶均〈中正國小〉、國小中年級組薛善尹〈中正國小〉、國小低年級組涂宜茜〈馬公國小〉；演說類金牌獎得主：國中組陳重全〈中正國中〉、國小高年級組許捷恩〈中屯國小〉、國小中年級組謝宗翰〈中屯國小〉、國小低年級組陳韻婷〈馬公國小〉。