Spotify大數據預測 英國皇室婚禮配樂可能用這首

2018-05-18 13:53

[記者簡惠茹/台北報導]英國皇室哈利王子與美國女星梅根馬克爾的婚禮即將在5月19日舉行,除了婚紗、婚戒和受邀嘉賓備受矚目外,皇家婚禮配樂也引起大眾猜測。Spotify利用大數據分析,紅髪艾德Ed Sheeran的歌曲可能上榜。

音樂串流服務商Spotify指出,如果哈利王子和梅根想要走在潮流上頭的話,根據Spotify大數據分析,這對最受關注的情侶檔會選擇紅髪艾德Ed Sheeran的歌曲,Ed Sheeran的「Perfect」今年已正式超過了前一首新人們最喜愛的「Thinking Out Loud」,成為2018全球最受歡迎First Dance歌曲排行榜。

Spotify表示,根據大數據統計,2018年最受台灣人歡迎的婚禮歌曲依舊是「Thinking Out Loud」,第二名則是Christina Perri深情的「A Thousand Years」,其中火星人布魯 Bruno Mars和美國音樂詩人Jason Mraz的浪漫名曲也都上榜。

雖然婚禮歌曲之王Ed Sheeran穩坐寶座,最受歡迎婚禮歌單上也出現其他所有戀人們都喜愛的歌曲,Spotify指出,例如婚禮經典Etta James所演唱的爵士情歌「At Last」和貓王Elvis Presley「Can’t Help Falling in Love」,以及現代浪漫情歌Bruno Mars 的「Marry You」和約翰傳奇John Legend的浪漫情歌「All of Me」。

數據也顯示,Spotify用戶在重要的婚禮歌單裡,往往都會加入經典惠妮休斯頓 Whitney Houston的「I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) 」,此外,金牌製作人Mark Ronson的流行舞曲「Uptown Funk」也相當是熱門的婚禮接待歌曲。

2018全球最受歡迎婚禮歌曲:

1. Ed Sheeran – Thinking Out Loud

2. Bruno Mars – Marry You

3. Ed Sheeran – Perfect

4. Whitney Houston – I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)

5. John Legend – All of Me

6. Mark Ronson – Uptown Funk

7. The Temptations – My Girl

8. Christina Perri – A Thousand Years

9. Train – Marry Me

10. Daryl Hall & John Oates – You Make My Dreams

2018台灣最受歡迎婚禮歌曲:

1. Ed Sheeran – Thinking Out Loud

2. Christina Perri – A Thousand Years

3. Bruno Mars – Marry You

4. Ed Sheeran – Perfect

5. Jason Mraz – I’m Yours

6. Train – Marry Me

7. Jason Mraz – Lucky

8. Bruno Mars – Just The Way You Are

9. Ellie Goulding – Howl Long Will I Love You

10. John Legend – All of Me

2018全球最受歡迎First Dance歌曲:

1. Ed Sheeran – Perfect

2. Ed Sheeran – Thinking Out Loud

3. Etta James – At Last

4. John Legend – All of Me

5. Elvis Presley – Can’t Help Falling in Love

6. Christina Perri – A Thousand Years

7. Ray LaMontagne – You Are the Best Thing

8. Jason Mraz – I Won’t Give Up

9. Ellie Goulding – How Long Will I Love You

10. Ed Sheeran – Perfect Duet (Ed Sheeran & Beyoncé)