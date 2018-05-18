小琉球官民合作 設繫錨點護「礁」愛海洋

2018-05-18 13:47

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國內純珊瑚礁島小琉球，因為黑潮支流流經，海域乾淨，這幾年更出現大批水質「品質保證」的保育類海龜棲息，為了珊瑚礁生態系永續，主管的大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）和當地小琉球海洋志工隊合作，日前已於杉福漁港外、多仔坪砲台外、美人洞望海亭外設置3個「繫錨點」，減少錨砸破壞珊瑚礁！

小琉球當地居民對生態永續的意識堪稱全台領頭羊，當地海洋志工隊每週都會下水清除海廢，設繫錨點更是化愛護海洋的口號成實際行動，日前下水作業時，透過半潛艇船的透明玻璃，直接就能目睹人員在水下16公尺作業一舉一動，珊瑚礁水域與沙、泥海域最大的差別就是水質清澈，當場讓所有工作人員更加大大提升保護珊瑚礁的自信。

繫錨浮球設置其實在墾丁國家公園的海域已行之有年，可供潛水船、遊艇、帆船等船艇固定於海面上之用，避免錨定海床損壞珊瑚礁，加上近幾年小琉球潛水休閒旅遊盛行，加上緊鄰台灣本島僅相隔14公里，藍色珊瑚礁島因此吸引許多遊艇、帆船爭相一親芳澤。

隨船舶增加，鐵鉤下錨都有損壞珍貴珊瑚礁生態系，鵬管處表示，今年觀光主打海灣旅遊，此去年10月接待團國際水中攝影大師團隊來小琉球潛水攝影，經專業大師「場勘」後，除震驚於當地美景，也建議相關單位儘速劃設小範圍海洋保護區，並於潛水點設置浮球避免丟鐵錨破壞珊瑚等。

加上去年小琉球曾發生潛水船螺旋槳誤傷潛客斷肢的意外，就有潛水教練指出，若是當時有繫錨點來固定潛水船，船長及船員作業更從容，就可大大降低類似意外事件。

鵬管處處長許主龍說，設置繫錨浮球護礁很快就獲得屏東縣政府與琉球區漁會及鄉公所的認同與支持，日前由管理處工作人員會同小琉球觀光發展協會及海洋志工隊到墾丁潛水，但此行目的不是玩樂，而是浩浩蕩蕩前往墾丁國家公園取經，把良好前例經驗帶回小琉球。

許主龍指出，能成功有賴當地海洋志工隊及潛水業者熟悉當地的優勢，多方研議之後，考量每個地方的海流及漁業行為都有差異，初期先示範性設置3組繫錨浮球，分別在杉福漁港外、多仔坪砲台外、美人洞望海亭外潛點，後續再觀察其使用情況，如沒問題則會在更多適合地點增設。

許主龍也感謝琉球區漁會，因為小琉球近海仍有漁業舢舨在活動，急需要琉球漁會向漁民宣導，避免舢舨船誤絞繫錨浮球。

工作人員馬上試用，因為見證小琉球第1顆繫錨浮球設置經過，目睹繫錨繩繫上探索拉美號半潛艇的那一刻，參與的海洋志工隊成員及大鵬灣管理處工作人員都非常的振奮及感動，希望做好海洋保護，讓更多元的海洋生物重現在此，實現小琉球回到從前「海底水族箱」的盛況。

鵬管處指出，小琉球繫錨浮球座標資訊（杉福漁港外22˚20.563北/120˚21.612東、多仔坪砲台外22˚21.314北/120˚22.370東、美人洞望海亭外22˚21.087北

/120˚22.858東），大鵬灣管理處將會公布在官網，希望在小琉球近海從事

水域活動的船艇善加運用，儘量避免直接下錨。