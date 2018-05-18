LINE TODAY推新功能 「緊急快訊」今啟用

2018-05-18 12:52

［記者簡惠茹／台北報導］LINE TODAY台灣用戶已經達到1800萬，LINE TODAY再推出「電影訂票」、「搜尋」、「緊急快訊」3項新功能，LINE台灣官方表示，希望加速朝全方位「內容入口」邁進。

LINE TODAY今天正式推出緊急「快訊」功能，Line台灣官方表示，如果發生重大天災，或攸關全台line用戶的緊急事件時，LINE TODAY將在第一時間以「快訊」功能推播即時通知，快訊將直接出現在聊天室列表。

而本月底則將推出「搜尋」功能，Line台灣官方指出，目前LINE TODAY每日供應2000則內容，涵蓋20種以上的類別，隨著內容越來越豐富，勢必需要「搜尋」功能，LINE TODAY上所有新聞內容，用戶都可在頁面上直接點選搜尋鍵，輸入關鍵字快速搜尋，未來搜尋功能也將持續優化，打造更完整的資訊彙整平台。

Line台灣官方表示，原本在LINE TODAY上的電影頻道，用戶可以觀賞電影預告片、閱讀電影相關文章及評價，根據所在位置尋找附近的電影院，看完電影後還可以回來評分，分享觀後心得，6月起用戶更可以使用LINE Pay及LINE Points輕鬆支付訂票，LINE TODAY與大型電影訂票平台「ez訂」合作，讓用戶從選擇戲院、場次、座位，到付款訂票，從線上到線下一站完成「看電影」的各種環節。