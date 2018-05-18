「夜盜蟲」來襲 菜農護菜大作戰

2018-05-18 13:04

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮近日氣溫攀升、雨量減少，讓菜農聞之色變、專食葉菜類及雜糧的「夜盜蟲」似乎又來報到，花蓮吉安已有農友發現作物葉背附著毛狀卵塊，緊急摘除葉片後帶離田區丟棄，避免被夜盜蟲啃食殆盡影響收成；花蓮區農業改良場表示，防治夜盜蟲的方法很多，建議農友輪流使用或直接拆除卵塊。

夜盜蟲俗稱「黑肚蟲」、「管仔蟲」，在宜花地區主要的種類為斜紋夜蛾及甜菜夜蛾，因寄主種類眾多，蔬菜類、雜糧類作物都可取食，讓農民相當傷腦筋，尤其目前正值瓜菜、青蔥、大豆等各種葉菜及雜糧生長季節，幼蟲會取食植株葉片，影響作物生長。

花蓮農改場作物環境課助理研究員呂柏寬說，降雨反覆、天氣回暖，許多作物害蟲陸續活躍，根據監測數據顯示，斜紋夜蛾及甜菜夜蛾族群已有零星地區攀升趨勢，幼蟲大規模啃食葉菜嫩芽，導致葉片都是細小坑洞。

他說，為減少農友的經濟損失，建議持續進行防治工作，現有性費洛蒙誘殺、物理防治的摘除卵塊、生物防治的微生物製劑及化學防治的合理使用農業等4種方法，農友可輪流使用。

花蓮農改場表示，不同防治技術的整合及大面積共同防治，可有效降低夜盜蟲的危害，農友若在病蟲害防治技術或藥劑使用方面有疑問，可電洽（03）8535915環境課植物保護研究室諮詢。