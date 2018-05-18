建築工程圍籬綠美化 南市頒獎

南市建築綠美化圍籬競賽，今天公布得獎名單。（記者洪瑞琴攝）

2018-05-18 13:12

〔記者洪瑞琴／台南報導〕提升南市城市景觀美學及落實減碳政策，南市工務局舉辦建築工程圍籬綠美化競賽，今年第4屆競賽成績揭曉，今天舉行頒獎典禮，由副市長吳宗榮頒發獎狀表揚。

吳宗榮表示，建築工程透過圍籬綠美化可使台南市容更賞心悅目，也期許各建築工程都能達到零工安事故的目標，讓市民對於營造工程不會產生負面形象，進而支持鼓勵城市發展。

城市現代化伴隨著建築的新建轉化，為扭轉建築工地給人凌亂、不安的感受，工務局訂定「台南市建築物施工中管制要點」，其中有關工地圍籬綠美化政策，規定符合規模的建築工地安全圍籬，須以彩繪、帆布、貼紙或綠化植栽，以綠美化方式改造建築工地外圍冷漠的金屬浪板圍籬。

第4屆「建築工程圍籬綠美化競賽」報名參與的工地有旗艦組10件、公有組2件、一般組48件。

獲獎名單：旗艦組的特優、優等及佳作分別為和通建設公司（集合住宅新建工程）、南山人壽保險公司（台南南山廣場新建工程）、中國建築經理公司（湖美帝璟大樓新建工程）；公有組的優等及佳作分別為南市左鎮區光榮國民小學（左鎮菜寮化石文化園區校舍新建工程）、台南市政府警察局（警察局新建工程）；一般組特優、優等及佳作分別為僑馥建築公司（誠美樸真店鋪、集合住宅新建工程）、寶贊開發事業公司（店舖、集合住宅新建工程）、佳鋐建設公司（店舖、集合住宅新建工程）。