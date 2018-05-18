2週密訓 水獺龍鳳寶寶身手媲美游泳健將

現在到台灣動物區，有機會遇到寶寶們出來散步和游泳。（台北市立動物園提供）

2018-05-18 12:48

〔記者蔡亞樺／台北報導〕北市立動物園歐亞水獺「金莎」和「小金」的龍鳳胎寶寶已經3個月大，在媽媽嚴格的教導，目前兩隻寶寶都熟悉游泳和潛水的技巧，園方表示，每天下午4點半，保育員將裝有朱文錦及泥鰍的浮球，放到大水池中央，讓「金莎」像生產前，自由地到水裡捕捉鮮魚，喜歡歐亞水獺的民眾，可以近距離觀察「金莎」在水裡悠游的靈活身影。

在野外歐亞水獺像獨行俠，雌性的水獺在生產後，也是單獨照養小寶寶，因此動物園確定「金莎」懷孕，便讓「金莎」與「小金」暫時分居。「金莎」和寶寶們所居住的巢箱，設有出入口可以自由的進出內欄舍或戶外活動場，寶寶們在經過兩個星期密集的泳訓課程後，身手已可媲美游泳健將，不僅速度跟得上媽媽，連潛水也變得輕鬆自如。

動物園指出，保育員現在每天會幫「大金」與「小金」（成年的歐亞水獺）準備600公克的鮮魚，平均分成300公克於上下午各享用一次，「金莎」因為要哺餵母奶，加上龍鳳胎寶寶也開始學習吃魚，因此目前每天的鮮魚量提高到1100公克，再以500公克、300公克、300公克的量，分成早、午、晚餵食。

目前寶寶們暫時在內欄舍裡，用淺水盆學習自己捉活魚和吃魚，據保育員觀察後表示，朱文錦的肉質偏鬆軟較好入口，而泥鰍的口感則是屬於Q彈有韌性的，所以寶寶們需要多嚼咀幾下，這兩種食材牠們都很喜歡，不久的將來，便可以靠自己的力量在大水池中覓食。

動物園表示，2個月前，保育員開始以呼喚、靠近觸摸巢箱，輕掀巢箱蓋到完全打開等漸進的步驟執行「減敏訓練」，藉此讓龍鳳寶寶與保育員更加熟稔，在未來需要進行健康檢查或醫療時，降低保定時所產生的緊迫。

此外，「金莎」小寶寶命名票選活動，將開放金門縣立幼兒園及國中小等學校現場實體投票；5月26日於台北市立動物園舉辦的「歐亞水獺-長長99」保育活動，當天開放入園民眾現場投票，命名票選結果將於5月30日公布。