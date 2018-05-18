大里立新國中將闢活動中心與停車場 經費約2.3億

台中市長林佳龍今天宣布，將在大里立新國中目前風雨操場興建地上3層活動中心，並闢設地下停車場。（記者陳建志攝）

2018-05-18 12:26

〔記者陳建志／台中報導〕大里區立新國中、立新國小缺乏室內活動中心，學區內的十九甲地區停車空間也不足，市府為一併解決學生活動空間，以及社區民眾停車需求，今天上午台中市長林佳龍到立新國中視察時宣布，將斥資2.3億，闢設3層樓的活動中心，結合可停180輛汽車的地下停車場，成為多功能的場館。

台中市長林佳龍今天上午在教育局長彭富源、交通局長王義川等人陪同下，前往大里立新國中視察，包括市議員李天生、張芬郁、林碧秀、張滄沂、立德里長謝燻祥、立德社區發展協會理事長江和樹、新仁里長陳正恭與多位地方民眾都出席關心。

林佳龍表示，大里區人口已經超過21萬人，他上任後積極縮短城鄉差距，致力屯區市區化，尤其十九甲地區人口密集，為了讓立新國中、小學生，未來不論颳風、下雨不用再擔心沒地方活動，並解決十九甲停車空間不足的問題，決定繼大里益民國小後，再度斥資2.3億，興建「多功能學生活動中心及公用地下停車場」。

立新國中校長周鳳珠表示，立新國中、小加起來學生有1800多人，但至今兩校都沒有活動中心，每遇天候不佳許多活動都無法舉辦，未來新闢活動中心將兼具藝文中心、體育館、專科教室及選手休息室等4大功能，並與地下停車場結合，很感謝市府支持。

市府交通局長王義川表示，立新國中預計興建地下一層，總面積7000平方公尺，可停180輛汽車的地下停車場，經費約1.75億元，將爭取中央補助3分之1，市府停管基金自籌3分之2，預計110年底可完工。

市府教育局長彭富源表示，立新國中活動中心經費約需6千萬，市府將爭取教育部補助，不足部分由市府編列預算，另外還將編列500萬經費，協助將目前的風雨操場遷移。

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