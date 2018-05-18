空污改善達標！環署：PM2.5濃度紅色警戒次數大降5成

2018-05-18 12:20

〔記者楊綿傑／台北報導〕蔡政府執政將滿2週年，環保署今公佈空污統計數據，相較於執政前1年，2年來各縣市細懸浮微粒（PM2.5）平均濃度都呈現下降態勢；而以全國來看，PM2.5紅色警戒次數也降低5成4，已經達到環保署長李應元所設定的目標，意味他將不用為此負責下台。

以執政年度進行計算，PM2.5年平均濃度在蔡政府執政前1年度（104年5月20日至105年5月19日）時為每立方公尺21.1微克，到了蔡政府執政滿1週年（105年5月20日至106年5月19日）時，降為每立方公尺19.2微克，再到蔡政府執政將滿2週年的今天（106年5月20日至107年5月19日），再降到每立方公尺17.7微克，整體降幅超過1成6。

至於在PM2.5紅色警戒（日平均濃度大於等於每立方公尺54微克）次數方面，蔡政府執政前1年度（104年5月20日至105年5月19日）時為831次，到了蔡政府執政滿1週年（105年5月20日至106年5月19日）時，已降低2成3，為632次，再到蔡政府執政將滿2週年的今天（106年5月20日至107年5月19日），再降到376次，整體降幅超過5成4。

全國總體來看有所改善外，各縣市PM2.5的年平均濃度也都在逐年降低，除了宜蘭、花蓮、台東原本就已符合環保署所訂，2020年降至每立方公尺15微克的目標，在蔡政府執政這2年中，基隆市也已由執政前的每立方公尺17.5微克降至現在的13.8微克、台北市從16.1微克降到13.1微克，也雙雙成為提前達標縣市。

環保署空保處長蔡鴻德說，為改善空品，正積極推動空污防制行動方案，包括鍋爐汰換、紙錢減少或集中焚燒、河川揚塵防制、露天燃燒管制、汰換老舊車輛、空污費徵收等等措施，多管齊下進行，近期也預告將管制一直遭受民眾陳情投訴的餐飲業油煙，以向2019年PM2.5濃度達每立方公尺18微克邁進。

蔡鴻德也說，事實上目前PM2.5年平均濃度已經達到每立方公尺18.3微克，但不會因此滿足，所以訂下2020年還能再降到每立方公尺15微克，因此已經將空氣污染防制法進行修正並送立院，後續也考慮下修空品標準，現已進入專家諮詢階段，希望再透過各面向加強管制，達成空氣品質持續改善目標。