告別斷線 北捷月台車廂即起開放免費WiFi上網

2018-05-18 12:12

〔記者黃建豪／台北報導〕台北捷運公司與承包捷運WiFi網路的全林實業今天上午召開記者會，宣布捷運免費提供的「.TPE-Free AD WiFi」已全面升級，且今起開通「.TPE-Free AD WiFi-Car」，區別在捷運月台與捷運車廂使用的網域，讓民眾在北捷全路線的所有列車車廂上，都能免費使用不再輕易斷訊的WiFi。

北捷指出，「.TPE-Free AD WiFi」已在全線117個捷運車站及219列電聯車的14000個車廂完整設置，連同台北捷運的附屬場域，包括貓空纜車各車站、兒童新樂園、小巨蛋、中山地下街、東區地下街、北投會館等，亦全面提供免費網路服務，使用辦法非常簡單，旅客進入捷運系統之後，只要開啟WiFi，選擇「.TPE-Free AD WiFi」，點選螢幕即可一鍵登入，雖會看到廣告頁面，但不用輸入帳號、密碼，就可連線，每次免費使用30分鐘，無使用次數限制，每位使用者都擁有獨立的頻寬。

而上午記者會宣布的「.TPE-Free AD WiFi-Car」，是專門讓民眾在捷運車上時使用，在捷運月台則使用平常的「.TPE-Free ADWiFi」，民眾須在手機WiFi上設定。

全林實業總經理林全馳指出，除了列車專用WiFi開放外，捷運WiFi的頻寬量，也從原本的下載3M、上傳1M，提升為下載6M、上傳2M，但還是有做流量限制，目的是希望民眾在搭車時不要因為看影片或玩遊戲影響其他乘客權益。

林全馳也說，未來捷運WiFi也計畫結合捷運周邊300公尺的店家，形成捷運WiFi生活圈，讓民眾在點選「.TPE-Free AD WiFi-Car」的頁面時，可下載周邊店家的優惠券。

至於過往捷運WiFi品質不穩、斷訊問題，全林實業表示，過去都把天線藏在車體內或低處，常有訊號遭阻擋的問題，現在是直接接天線外露並架高，訊號可以傳得更遠，整體已經穩定許多，從他們去年8月接手捷運WiFi以來，使用人數已從每天僅3萬人次，提高到每天達15萬人次。