店內少用塑膠吸管 南市提供環保吸管並鼓勵以口就杯

2018-05-18 12:12

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局推出「吸管不塑，生活素西」減塑活動，邀請販賣飲料的商店響應「內用不提供一次性塑膠吸管」。只要經環保局審核通過，即免費供應可回收清洗的玻璃或不銹鋼環保吸管30支，供內用客人重覆使用。

環保局表示，塑膠吸管方便且便宜，使用量年年增加。但因塑膠吸管體積小重量輕，常被忽略以致未妥善回收處理，造成環境及海洋污染。考量外帶客群追求方便省時，短時間內較難改變習慣，因而先從內用客群推動，輔導店家提供環保吸管或鼓勵顧客以口就杯，減少使用塑膠吸管。

環保局說，即日起至5月25日受理申請，名額90家，詳情請上環保局網站點選「台南市資源回收全民動起來」查詢。

環保局表示，環保吸管材質有玻璃及304不銹鋼2種，尺寸有粗、細2種，可由店家自行選擇。響應的店家自6月至8月活動期間，應提供內用顧客環保吸管，只要有販賣內用飲料的店家皆可報名參加。申請表請上環保局台南市資源回收全民動起來網站下載，並於25日前填妥蓋章送環保局（南市東區中華東路二段133巷72號）。

另，鼓勵消費者支持這項減塑活動，6至8月活動期間到響應店家消費，即可獲得集點1點，集滿5點即可兌換環保吸管組一份，限量300份，換完為止，兌換地點將另公布於台南市資源回收全民動起來網站。