少年仔專屬！2018青春尬歌徵件起跑 開演唱會不是夢

2018-05-18 11:36

〔記者黃佳琳／高雄報導〕全國高中、大學樂團看過來，高市流音中心舉辦的「2018青春尬歌」徵件即日起跑，入選的學生樂團不但有機會登上舞台開演唱會、錄製專屬CD，還能贏得總獎金高達20萬元，愛唱歌、搖滾的青年歌手千萬別錯過。

高市文化局表示，已辦理5年、7屆的青春尬歌，是專為學生樂團打造的音樂發表與競賽平台，深受校園樂團重視，每屆報名作品數量不斷上升、表演品質也不斷提高，去年更是一改往年競賽方式，不用DEMO帶，自複賽開始，即利用流行音樂中心專業場地（LIVE WAREHOUSE與月光劇場），直接在舞台上展開LIVE選拔。

去年共有來自全台各地的40支學生樂團，經初選、複賽後，有6支樂團登上青春尬歌決賽舞台，他們用最生猛原創的曲風代表屬於自己的樂團精神，用排灣及布農族語與古謠為精神開展的「那個樂團」最後拿下冠軍，為青春留下輝煌的一夜。

文化局指出，即日起至6月30日，高中職以上的學生樂團或是1995年後出生者所組成的樂團，只要將原創的歌曲錄成MP3檔，即可報名參賽，經評選晉級決賽者，不但能錄製專屬CD、拿獎金，還可以與前輩樂團一起在舞台上飆歌、炫技，報名詳情可上「青春尬歌」（https://battleyouth.wixsite.com/2018）官網查詢。