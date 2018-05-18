東縣環教中心設計教具箱 模擬沙灘上微塑膠情境

忠孝國小學生在台東縣環教中心附近的沙灘清出多條棉被。（記者王秀亭攝）

2018-05-18 11:04

［記者王秀亭／台東報導］台東縣環境教育中心為讓民眾了解塑膠垃圾危害海洋環境問題，模擬微塑膠在沙灘上的真實情境，製作「微淨灘教具箱」，讓學生用鑷子、筷子等道具，將隱藏沙堆中微塑膠挑出，知道塑膠垃圾無所不在，且難以清除，應以實際行動解決微塑膠粒問題。

台東縣環教中心老師陳雲芳表示，環教中心緊鄰台東市豐谷南路段沙灘，這段沙灘上常見垃圾及廢棄物，環教中心不僅認養沙灘，並設計相關環教活動，帶著學生一起走到沙灘撿拾垃圾，今年已清走2噸垃圾，以家庭及建築廢棄物居多，垃圾千奇百怪，有廢棄馬桶，10條棉被、草蓆等，應為民眾惡意傾倒。

環教中心帶著學生走上沙灘實際參與淨灘，也前進校園，設計海洋保衛戰課程，陳雲芳說，雖然台東臨海，不少山區學生少有到海邊的機會，因而設計「為淨灘教具箱」，將沙灘上可見的貝殼、塑膠垃圾等濃縮在箱子裡，再由學生在時間內將教具中的微塑膠清除並秤重。

陳雲芳表示，人類每天產出大量垃圾，部分垃圾進入到自然環境中，經過百年時間，裂解成上萬個細小的碎片並永存自然中，這些細小碎片可能經食物鏈影響整個自然生態及人類健康，卻不受重視，讓學生實際操作後，透過老師的引導，思考如何減少日常生活垃圾的產出，以實際行動解決為塑膠粒造成的問題。