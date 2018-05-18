國中會考今天看試場 中投考生共約3.5萬人

即使是學校送的文具，若有文字還是不要帶進試場比較保險。（記者陳鳳麗攝）

2018-05-18 10:45

〔記者陳鳳麗／南投報導〕107年國中教育會考19、20日考試，中投考區有3萬5233名考生，今天下午3點到5點開放看試場位置，但不能進入試場。中投考區主任委員張正彥提醒，提早翻閱試題本、提前作答或逾時作答，考試開始30分鐘內強行出場都要扣分，補習班文宣品或文具不能帶進試場，帶沒有任何字樣的文具是最保險的做法。

中投考區是今年國中教育會考的最大考區，有3萬5233名考生，在台中和南投共32所高中職所設置928間試場應考，今天下午開放看試場，但考生或家長只能在試場外查看，不能進入試場內，這是與學測不同的規定，試務中心提醒考生要注意。

中投考區主任委員張正彥提醒考生，國中教育會考每節測驗正式開始後20分鐘，遲到者不得入場，而且每節測驗正式開始後30分鐘內，不得提早離場。英語聽力測驗試題開始播放後，考生即不得入場、也不得提前離場。

近幾年很流行的智慧型手錶、智慧手環等，和其他具有傳輸、通訊、錄影、照相或計算功能的物品，切記絕對不能攜入試場。

張正彥也說，綜合幾年考生最常造成違規被扣分的情況，包括有帶非應試品進試場、提早翻閱試題本、提早作答、逾時作答及考試後30分鐘強行出場；手機要完全關機，放在試場前後地板上，但若手機的鬧鐘聲響，也都要扣分。

另外今年不要帶補習班送的文具、扇子或墊板進試場，即使是學校送的文具，上面有任何字樣就最好不要帶到試場。