下週三鋒面抵達 吳德榮：慎防「劇烈天氣」

吳德榮表示，下週三鋒面抵達，很有可能伴隨如冰雹、雷擊等劇烈天氣。（資料照）

2018-05-18 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕昨天台北飆出創紀錄的36度高溫，台東大武沉降高溫更達37.9度，也改寫今年最高溫紀錄，氣象專家吳德榮表示，今起至下週二全台受暖氣團籠罩，氣溫炎熱如夏，要到下週三鋒面抵達後才會降雨轉涼，他也提醒，梅雨季的大氣不穩定度較高，鋒面常伴隨「劇烈天氣」，民眾屆時應慎防冰雹、強風及雷擊等狀況。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今天白天各地晴朗穩定，中午前後氣溫飆高，午後雲量增多，山區有局部短暫陣雨或雷雨發生的機率。他說，今天北部氣溫約在25至36度、中部25至34度、南部26至35度，東半部則在25至34度左右。

吳德榮進一步指出，明起至下週二（22日）依舊炎熱，大台北高溫都在35度上下振盪，也有機會再度飆破36度。他說，中午前後炎熱如盛夏，紫外線指數多為過量級至危險級，提醒外出民眾做好防曬並多喝水，慎防中暑或曬傷。

至於民眾關心的鋒面何時到來，吳德榮引述氣象局與各國模式模擬結果指出，鋒面下週三（23日）正式抵達的機率很高，不過他也一再提醒，梅雨季的大氣不穩定度較高，鋒面常伴隨「短時強降水」及「劇烈天氣」，民眾屆時應慎防冰雹、強風及雷擊等狀況。