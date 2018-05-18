癌症病友練瑜珈 舒緩化療後的不適感

2018-05-18 08:56

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮一名罹患卵巢癌的張姓婦人，化療後成天躺在床上休息，卻愈躺愈累，體力不增反減，經醫師建議參與癌症中心瑜珈課程後，才逐漸改善化療造成的不適感。門諾醫院癌症資源中心個管師藍方妘說，緩和的瑜珈運動，能減少化療後的疲倦與不適，並達到身心靈放鬆、舒展效果。

藍方妘說，癌症患者在經歷化療或手術治療後，往往認為身體元氣大傷，多半會減少運動讓自己恢復體力，但多休息不運動，反而容易讓體能愈來愈虛弱，建議應適時舒展身心，瑜珈因屬於較緩和且循序漸進的運動，適合正在積極抗癌的病友。

門諾醫院癌友瑜珈課程老師林慧茹說，癌症病患在開刀後或治療期間，身體相較虛弱，但透過瑜珈伸展、肌耐力的課程訓練，不僅體力會增強，整體的恢復上也會比較快，尤其傷口結痂部分，透過瑜珈開胸、伸展等動作，能舒緩疼痛，對傷口復原也大有幫助。

她強調，瑜珈運動能減少化療帶來的疲倦，透過與身體的對話，讓心情放鬆，也藉由體能的增強改善免疫力，是一項非常適合癌友的運動，尤其瑜珈不受季節、環境及天氣影響，相較容易持續，只要在安全的基礎下，不硬撐、不勉強，透過一些動作的持續，就能達到鍛練身體肌耐力和延展性的效果。

門諾醫院表示，適當運動能提升免疫力，減少疾病併發症，還可增加生活品質，即日起每週二與週四上午9時許，均會在施桂蘭禮拜堂舉辦「免費」癌友瑜珈課程，歡迎病友踴躍報名，可電洽（03）8241445。