西半部、東北部熱到35度 下週二晚起鋒面接近

中央氣象局指出，今天（18日）各地為多雲到晴的好天氣，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。（資料照）

2018-05-18 06:39

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（18日）各地為多雲到晴的好天氣，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。氣象局預估，好天氣持續到下週二（22日），下週二晚起將有鋒面接近。

氣象局表示，今天各地大多還是多雲到晴的天氣，東半部偶而會有零星短暫陣雨，午後各地山區也有出現局部短暫雷陣雨的機會。溫度方面，白天氣溫持續偏高，各地高溫都在31、32度以上，西半部及東北部更可達到34、35度，東南部地區有焚風發生的機率。

氣象局預估，未來一週（19日至22日）白天受太平洋高壓影響，天氣悶熱、陽光強，各地大多為多雲到晴，降雨主要來自午後熱對流所產生的短暫雷陣雨，另外東半部不定時會有局部短暫陣雨。

週六（19日）高壓偏強、水氣少，午後雷雨侷限在各地山區。週日（20日）至下週二（22日）白天高壓勢力稍減弱，午後除各地山區外，北部平地也有機會出現局部短暫雷陣雨。

氣象局指出，下週二（22日）晚起將有鋒面接近，天氣會明顯轉變，中部以北、東北部及中南部山區逐漸轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，須注意局部地區可能有較大雨勢發生。

空氣品質部分，清晨至上午為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒，午後因紫外線較強，光化反應作用致臭氧濃度偏高。北部空品區為「橘色提醒」等級；竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 29 ~ 39 30 ~ 37 32 ~ 34 28 ~ 35

今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象局）

各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）