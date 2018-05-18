可望替代心臟移植！大腿筋肉細胞 救心臟衰竭

日本大阪大學醫學院心血管外科教授、日本再生醫學學會理事長澤芳樹，來台分享再生醫療成果。（記者林惠琴攝）

2018-05-18 06:28

〔記者林惠琴／台北報導〕日本厚生勞動省五月十六日批准大阪大學申請的全球首例誘導性多功能幹細胞（iPS）治療心臟衰竭臨床研究計畫，主導的大阪大學醫學院心血管外科教授、日本再生醫學學會理事長澤芳樹昨日來台，分享採集患者大腿內側筋肉組織培養成細胞層片植入心臟，可修復心肌受傷部位、改善心臟功能。我國衛福部也正積極研擬「再生醫療製劑管理條例」草案，預計下半年送入立法院，大力推動國內再生醫療發展。

日專家分享再生醫療成果

澤芳樹表示，隨著人口老化，未來日本心臟衰竭患者估計可達一百三十萬人，早期日本推行心臟移植治療，但因倫理問題停滯而落後其他國家，目前一年僅約五十人接受心臟移植，與台灣差不多。為救治相關病人，積極找尋替代心臟移植的療法，後來再生醫療領域露出曙光。

澤芳樹解釋，當人們受傷時，雖然外科醫師開刀、給藥，但真正治好傷口的關鍵是人體的自癒能力，分散在骨骼、肌肉、血管、神經的間質幹細胞可經由不斷分裂細胞使患部癒合。

大腿細胞 修復能力強

澤芳樹指出，大腿內側肌原細胞有明顯修復能力，經採集約十公克的大腿內側筋肉組織後，嘗試培養、分裂細胞，再用於修復心肌；二○○三年曾有研究嘗試以注射方式植入，結果發現細胞難以定著，更導致心肌受傷，出現心律不整。

新療法 日已超過50例

澤芳樹說明，之後醫界開始檢討放入細胞的方法，結合東京女子醫科大學創新的溫控細胞層片技術，改在一層薄膜上培養、分裂細胞，薄膜有蛋白質可促進生長，最後再連同薄膜整片植入心肌的受傷部位，果然患者心臟功能好轉、未出現其他併發症，迄今已治療超過五十例個案。

澤芳樹強調，二○○六年日本京都大學教授山中伸彌發現使用遺傳因子搭配一定編程製成誘導性多功能幹細胞，也可分裂細胞，且效果優於一般細胞，更有利於器官修復成效。二○一二年開始進一步嘗試用於治療心臟衰竭，日本前天在確認安全性後，已核准相關臨床研究計畫。

台大醫院心臟內科主治醫師陳文鍾表示，過去心臟衰竭只能接受心臟移植、是很大的手術；後來發展出人工心臟，但一顆要價五、六百萬新台幣，還有電路失能、影響凝血功能等問題，因此日本再生醫療技術將是有機會解決相關問題的良方。

澤芳樹也提及，過去心臟移植、人工心臟費用高昂，未來利用再生醫療治療心臟衰竭，儘管一開始可能價格也不低，但待普及以後就會下降，民眾相對較容易負擔。