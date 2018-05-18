05/18 各報重點新聞一覽

2018-05-18 06:16

自由時報

傘兵高空墜地重傷

陸軍航特部官兵昨上午在台中清泉崗基地進行「反空機降跳傘操演」，但特三營上兵秦良丰進行一千三百英尺（約三百九十六公尺）跳傘時卻墜地重傷，送醫後昏迷指數從三分上升至七、八分，仍未脫險。

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大腿筋肉細胞 可救心臟衰竭

日本厚生勞動省五月十六日批准大阪大學申請的全球首例誘導性多功能幹細胞（iPS）治療心臟衰竭臨床研究計畫，主導的大阪大學醫學院心血管外科教授、日本再生醫學學會理事長澤芳樹昨日來台，分享採集患者大腿內側筋肉組織培養成細胞層片植入心臟，可修復心肌受傷部位、改善心臟功能。我國衛福部也正積極研擬「再生醫療製劑管理條例」草案，預計下半年送入立法院，大力推動國內再生醫療發展。

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台大法律人連署 籲重啟校長遴選

痛心台灣大學因校長遴選爭議，屢屢做出罔顧法治、曲解大學自治的決議，台大法律學院部分教授與畢業校友決定發起連署，盼以法學界專業角度，呼籲台大校方重建學術與法治典範、重啟校長遴選，以建構正當永續的大學秩序。

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蘋果日報

驚 傘兵墜400米 傘沒開 骨折命危

昨天清晨6時17分，台中空軍清泉崗基地萬里晴空，國軍漢光演習正進行預演，民眾李志遠在基地外中科路晨跑，他遙看到基地上方有傘兵陸續從運輸機內張傘後緩緩地空飄，連忙用手機錄下這壯觀景象，不料其中一名傘兵在離開機艙後，從高空下墜的速度明顯比其他傘兵快，最後竟消失在畫面中。他嚇了一大跳，心中不斷祈禱：「希望他平安！」

PM2.5比電廠高 餐飲業油煙納管 首波盯全台7千家燒烤店

惱人的餐飲業油煙，最快年底開始納管。環保署昨預告「餐飲業空氣污染物防制設施管理辦法」草案，要求一定規模以上的餐飲業者須裝設集氣設施、排氣管線等設施，並給現有業者半年緩衝期，首波將先針對7000家大型及連鎖燒烤店加強管理。

聯合報

鄉鎮區里人口懸殊有解 縣市長將可調整行政區

行政院長賴清德在去年年終記者會宣示，今年將啟動研議台灣行政區重劃。行政院會昨天通過「行政區劃法」草案，將建立公開合理的行政區劃程序，也為各級政府辦理行政區劃提供法源。完成立法後，除了傳統「由上而下」的調整方式，各縣市的鄉鎮市區也可「由下而上」啟動行政區調整。縣市長將有權調整行政區。

傘兵1300英尺墜地奇蹟生還 傷勢穩定

國軍漢光卅四號演習昨天早上在台中清泉崗基地執行反空機降跳傘預演時，陸軍特戰指揮部上兵秦良丰跳傘後因主、副傘未完全張開，自一千三百英尺高空直接墜落地面，重傷送醫搶救後昏迷指數回升至八分，恢復狀況超乎預期。

中國時報

選對會決定人選 菊表尊重！藍營解讀 花媽鬆口接受北市長徵召

民進黨選對會決定對台北市長選舉，採徵召「最強人選」，總統府祕書長陳菊是否可能接受徵召？陳菊昨天強調，現階段是要輔佐蔡英文總統拿出政績。選對會兩周內會就人選評估作出決定，她予以尊重，但「輔佐蔡總統完成改革，才是我最重要的工作。」

陸機台海航訓 再度越過中線

依據飛機動態追蹤網站「Flightradar24」提供的航跡顯示，一架不明飛機於17日上午10時多貼著海峽中線飛行，疑為解放軍運-8遠程干擾機繼14日後再度在海峽中線執行任務；我軍方官員表示，由於近期運8機飛這條航線已有常態化跡象，因此，不會每飛一次，就主動對外發布。