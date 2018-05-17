蔣萬安指二行程機車淘汰數掛蛋 高市府PO資料打臉

環保局路邊攔車排氣檢測。（記者陳文嬋翻攝）

2018-05-17 23:55

〔記者陳文嬋／高雄報導〕針對立法委員蔣萬安昨對媒體指稱高市到3月多淘汰二行程機車0輛，環保局今嚴正駁斥，以環保署資料打臉立委蔣萬安，反批亂湊數據搞烏龍，澄清高市今年1至3月二行程機車淘汰1萬1202輛；今年迄4月底淘汰1萬4841輛，均為全國第一。

環保局為改善空氣品質，104年全國首創訂定環境維護管理自治條例，通過109年底禁止使用二行程機車，並自105年起首推淘汰二行程機車加碼補助4千元，搭配路邊攔車加強稽查，加速淘汰二行程機車。

環保局依據環保署資料，高市105年淘汰二行程機車8萬4284輛，去年再淘汰8萬720輛，今年1至4月底淘汰1萬4841輛輛，並非立法委員蔣萬安所稱「0」輛。

環保局表示，高市連2年淘汰總數全國第一，二行程機車總數下降至17.9萬餘輛，總計削減空氣污染物一氧化碳1790噸、總碳氫化合物1542噸、氮氧化物188噸、細懸浮微粒（PM2.5）90噸，成效顯著。

環保局今年持續推出淘汰二行程機車及新購電動二輪車加碼補助方案，民眾淘汰二行程機車，除了行政院環保署補助外，另加碼補助1000元，如換購電動二輪車，最高加碼補助1萬5千元。

環保局照顧低收入戶加碼補助，今年提高換購電動二輪車加碼補助最高2萬4千元，合併環保署、經濟部工業局及高市加碼補助，補助額度最高達3萬1千元，低收入戶享有4萬元協助。

環保局指出，市府透過多管齊下，提升民眾購買電動機車意願，不但設置136站電動機車充電站，去年統計電動機車新增掛牌數6020輛，相較前年成長幅度達861%，成長幅度是六都第一。

此外，高市稅捐稽徵處針對設籍高市的電動汽、機車免徵使用牌照稅至110年底，其中電動機車是首次免徵使用牌照稅；新修的空氣污染防制法增定10年以上老舊車輛加嚴標準及空氣品質維護區等，逐步加嚴管制措施。