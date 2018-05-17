獨家》馬偕召開臨時董事會 5比5未能選出新任董事

台灣基督教長老教會今年1月決議暫停馬偕醫院董事長劉伯恩（見圖）職務，馬偕醫院董事會17日召開臨時董事會，補選取代劉伯恩的新董事。（記者羅沛德攝）

2018-05-17 22:37

〔記者吳欣恬／台北報導〕馬偕醫院董事會今天中午召開臨時董事會，欲選出替補劉伯恩的董事人選。劉伯恩以法院判決的假處分認定他仍是馬偕醫院董事長，要求取消會議，但臨時董事會仍如期召開，劉伯恩也到場抗議，指會議無效。

今年元月，台灣基督長老教會解除了劉伯恩的馬偕醫院董事長職務，另選出新董事長蔡國明，劉伯恩拒絕交接，2月長老教會又解除劉伯恩的董事頭銜；馬偕醫院董事會今天中午12點50分如期召開臨時董事會，劉伯恩帶了3名律師到場，主張會議不合法，其他另有11名董事出席。會議一開始雙方就為了爭執劉伯恩和蔡國明誰才是會議主席僵持不下，其中一名董事提早離席，還說要投空白票。之後發下10張選票，並未發給劉伯恩，投票結果揭曉，同意和不同意票數為5比5未通過，會議約下午1點半結束。

本週二台灣基督長老教會召開第63屆第1次總委會，會中選出鄭明敏接替劉伯恩的馬偕醫院董事職務，但在今天的臨時董事會卻未獲得同意。

劉伯恩昨天公布台北地方法院5月8日做出的177號判決，裁定駁回蔡國明4月18日以馬偕醫院法定代理人名義主張劉伯恩不能繼續執行董事長職務，向法院聲請的假處分。因此劉認為他仍是馬偕醫院的合法董事長，稱今天由蔡國明召開的臨時董事會不合法。

劉伯恩委任律師張振興指出，改選董事為重大事件，董事會應在7天前要通知開會，並附上董事人選的經歷背景等相關資料供參考。但今天的會議卻是臨時通知，甚至董事沒被通知到，不知道要開會。

劉伯恩表示，很不可思議，他已被法院裁定是合法董事長，開會時就講今天會議無效，也說，董事未通過是上帝有在看。

根據醫療法，新任董事長選出後要先報衛福部許可，再向法院辦理變更登記，蔡國明3月13日已取得衛福部許可，依醫療法應在取得許可的30天內向法院辦理變更登記，但因董事還少一名，須補滿才能一併辦理。

據了解，今天的臨時董事會未能順利選出董事，馬偕醫院將再次召開臨時董事會，或是由基督長老教會總委會再度推出人選。