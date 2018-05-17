監委要查女王頭斷頸危機 北觀處：努力克服自然風化

監察委員張武修今天表示，北海岸的野柳地質公園女王頭面臨斷頸危機多年，將調查相關主管機關有無善盡維護及監督責任。（資料照，記者俞肇福攝）

2018-05-17 22:11

〔記者俞肇福／新北報導〕監察委員張武修今天表示，北海岸的野柳地質公園女王頭面臨斷頸危機多年，將調查相關主管機關有無善盡維護及監督責任；交通部觀光局北海岸暨觀音山風景區管理處表示，雖然委外經營，但主管機關與業者，多年來仍積極尋找維護女王頭不斷頸的合適方法，來克服自然風化。近10年來嚴格管制民眾不能觸摸，讓女王頭頸圍縮小的速度已經由一年縮減5公分，減緩為一年縮減為1公分多。

張武修表示，已申請自動調查，了解後續維護是否已有成果，將深入調查觀光局北觀處的委外經營能否顧及女王頭維護，以釐清責任。

北觀處副處長金玉珍說，92年起委外經營後，得標業者新空間國際公司都有善盡維護及監督責任，除加派保全在女王頭周邊站崗，禁止民眾用手觸摸女王頭，北觀處持續努力嘗試挽救女王頭，委託台大學術單位進行的試驗性的補強計畫，以有機、無機奈米混成材料做岩石補強計畫，目前仍在觀察測試階段，尚未施行於女王頭本尊。

金玉珍表示，經營業者新空間公司每年也都針對女王頭頸部施行3D掃描，持續監測岩石風化程度；北觀處也邀請國內外專家學者，針對女王頭斷頸危機展開檢討會議前後達15次之多。

金玉珍表示，女王頭在國內及國際上都享有盛譽，尤其有8成旅客都是國外觀光客，是國內外重要觀光資產，北觀處會再和研究團隊及廠商加強努力，共同克服自然的風化，但自然風化如何克服，還有賴科學技術的努力，很感謝監委的關心與提醒。