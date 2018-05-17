旭光高中原民生黃冠勳 努力翻轉命運上交大土木

2018-05-17 22:16

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣立旭光高中原住民學生黃冠勳，大學個人申請如願錄取國立交通大學土木工程系，幼年時期跟著媽媽經常搬家，直到國小才安定下來，黃冠勳知道要比別人努力，才能翻轉命運，而他真的拚勁十足，拚上交大，他說，未來還會更努力，扭轉大家對原住民的刻板印象。

黃冠勳生父是排灣族原住民，母親是布農族原住民，父母在他3、4歲時離婚，跟著媽媽的他，上小學前常搬家，一直到上國小後，才在南投縣草屯鎮安定下來，繼父對他很照顧，期許也高，媽媽則更鼓勵他，一定要比別人努力，不要讓別人看不起原住民。

國、高中都唸旭光高中的黃冠勳，功課好、人緣也好，他要求自己段考都要保持在前五名，且要多為人服務，因此高二競選自治會長，能力口才和熱誠都受肯定獲高票當選會長。

黃冠勳大學個人申請是與其他的原住民學生競爭，今天接到交大的錄取通知簡訊，他說：「開心地想大叫！」，不過，他也坦承，並不喜歡被人貼上「原住民加分才能上交大」的標籤，旭光高中校長何光明也是布農族原住民，很能了解黃冠勳的感覺，他鼓勵黃冠勳上大學後繼續努力，甚至要比別人更認真，將來用實力來撕掉別人給原住民的標籤。

除個人申請錄取交大，黃冠勳也通過警察大學第一階段篩選，下旬將參加體能測試和面試，他自己很喜歡交大，他的媽媽則希望他當警察，有穩定的收入，媽媽的期望和他自己的興趣要如何抉擇，他說：「下個月就會有答案」。