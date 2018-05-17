女老師與學生分享生涯規劃 小6學生一句話讓她崩潰

2018-05-17 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕求學時期，許多學生曾有到補習班補習的經驗，不少學生會與補習班的員工成為無話不談的朋友，但近日1名擔任補教業的女網友透露，她與小6學生們分享生涯規劃，其中談及她的未來，許多學生踴躍發問，而1名小6男學生一句話讓她崩潰，「老師，還是妳之後要去妓院上班啊？」原PO分享此事至網路後，引起網友撻伐這名學生。

女網友16日在「Dcard」發文，她去年畢業後在一間外語補習班上班，起初擔任行政職位，工作第三個月時，她開始帶小6的國一先修班。

原PO在最後一堂課與學生分享未來的生涯規劃，其中有不少學生好奇，原PO未來是否從事教職，原PO回應「我不會做一輩子補習班老師，也可能從事其他工作」。

面對原PO的回應，部分學生酸言酸語地問「老師妳是不是考不上老師啊？」、「我以為妳大學沒畢業才會來當補習班老師」，她都能輕鬆回答這些問題，直到一名男學生說出「老師，還是你之後要去妓院上班啊？但我想你可能沒資格」，原PO聽完流下兩行熱淚，奪門而出。

事後，原PO將此事告知男學生的家長，男學生也對原PO道歉，他說「以為這樣很有趣才會脫口而出」、「妓院是課本裡面教的，不知道是什麼樣的工作。」

貼文一出，許多網友紛紛力挺原PO「吉他」，「必須讓他知道要為自己造的口業負責」，有網友認為「認真覺得下一代的教育跟素質堪憂」，但也有網友認為要將心比心，「我們都曾不尊重台上的老師，在我們這個年齡層的人，很多人還是做不到，何況要求小朋友們全部做到呢？」