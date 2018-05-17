七股173甲線設犬隻出沒警示牌 籲小心駕駛 南市首例

台61線台南七股三股段173甲線道路，常有流浪犬出現，公所在八棟寮到三股段雙向共設置6面警示牌。（記者楊金城攝）

2018-05-17 22:05

〔記者楊金城／台南報導〕「常有野狗出沒，請小心駕駛」，七股區公所近日在台61線西濱快速公路橋下三股段173甲線道路完成6面警示牌設置，這是南市首例提醒用路人小心流浪犬的交通警示牌，用路人覺得窩心。

但「野」狗用字可能太突顯，出來逛馬路的也可能是家犬，公所在下週前將把警示標語再改為「常有遊蕩犬隻，請小心駕駛」。

台南濱海北門、將軍、七股流浪犬成群出沒情形多，甚至咬傷人，在七股八棟寮到三股段的台61線西濱橋下的173甲線今年初並曾發生流浪犬追逐路過轎車造成翻車車禍。

台南市交通局交通工程科長黃柏彰說，有市民打1999市民熱線陳情七股區三股段173甲線道路常有流浪犬成群出沒或是突然竄出，影響交通安全，希望想辦法提醒用路人，交通局因此會同七股區公所會勘後，委由公所在三股段173甲線南向、北向車道一側各設置注意流浪犬出沒、小心駕駛的3面警示牌。

七股區長莊名豪說，設置交通警示牌，兼顧動物保護與尊重生命的精神，營造友善交通環境，希望用路人行經此路段要小心駕駛、勿超速。

台61線行經的北門、將軍、七股有廣大的魚塭區，成了流浪犬躲藏和覓食地區，目前僅七股公所在173甲線設置小心流浪犬的警示牌。

用路人說，多數流浪犬看到人就遠遠躲開，少數才會成群逞凶追逐人車，警示牌是讓人看的，不是給狗看的，還是小心為妙。