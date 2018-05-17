畢典取名「桃谷繪里香」、「頂桃」遭駁回 理由超爆笑

2018-05-17 20:26

［記者陳昀／桃園報導］桃園高中第65屆畢籌會15日發文公布今年畢業典禮名稱被駁回的名稱和原因，但因為內容太爆笑，在網路被瘋傳，不少網友笑說：「審查老師專業唷」；校方晚間對此回應說，其實是經由高三教師、學生討論後決議駁回，很多東西老師也看不出問題，其實校方也很為難，若不審查擔心會鬧出更大風波，另因畢籌會未將投稿人姓名刪除，涉及個資法，已通知先將貼文下架。

桃高畢籌會在臉書上指出，第65屆畢業典禮名稱開放學生投票，但有14個名稱經師長審查後沒有通過，而且原因多因為影射色情，像「青桃成熟時」與「蜜桃成熟時」都被認為帶有腥羶色色彩、貽笑大方，「桃中出英雄」也被認為帶有試探性意味、腥羶色，連「桃谷繪里香」也被發現「使用成人影星取鬧」。

其他還有「頂桃」被認為是陣頭文化，無法代表桃高，「浪桃沙」被認為李煜亡國之作故不適合，「桃。睿智」被認為是消費教官陶睿智，另外「桃終」、「桃離」都被認為帶有喪氣。

貼文這兩天在臉書瘋傳，部分網友批評校方限縮學生創意，也有人力挺校方，認為駁回理由都很合理，也有不少人笑說，審查老師未免太專業，「一定是鄉民」。

桃園高中校方表示，大家透過網路提出的名稱，會再經過高三任課教師、學生的討論，有一些也是高三生自己提出不妥，像「桃中出英雄」老師一開始也沒看出問題，另有十多個名稱已通過大家討論，後續會開放投票。

校方無奈表示，要不要審查真的很為難，審查了被批評管太多，不審查又怕場面失控引起更大風波，會公布未通過審查的原因，主要是民主時代，希望要說清楚、講明白，讓大家知道未通過的原因。