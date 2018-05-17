中國優渥條件不動心 延平中學胡景棠堅持讀台灣大學

2018-05-17 20:11

〔記者蔡亞樺／台北報導〕大學個人申請招生錄取統一分發今日放榜，台北市私立學校表現不俗，東山高中邱弘沂是高二跳級生，學測考取滿級分卻放棄醫科，錄取台大電機系。延平中學胡景棠則錄取台大醫學系，延平中學表示，中國祭出各種優渥入學條件，胡景棠不為所動，當其他同學紛紛申請國外學校，胡也堅持留在台灣就讀大學。

邱弘沂錄取台大電機系，學校輔導處主任陳錦極說，邱弘沂不僅課業好，還是音樂才子，從國中起學習小提琴，在準備考試時，父親還會幫忙找周杰倫的「菊花台」、「千里之外」琴譜，並擔任聽眾。

錄取台大醫學系的胡景棠，學校教務主任張漢鏞表示，胡景棠閒暇時喜歡與家人登百岳，也關心社會公義，勵志將所學貢獻在台灣這片土地有需要的地方。

薇閤中學林劭學錄取陽明醫學系，他分享學習過程，表示最重要的是全心投入，他也期許自己成為一名好醫生，希望自己有「得之於人，湧泉以報」精神。

同校的劉濬綸繁星錄取台大電機並申請上香港大學、香港科技大學工學院，獲全額獎學金，同班同學李祐誠錄取陽明醫學系也申請上香港這兩所大學，並獲得全額獎學金。

校方表示，2人尚在考慮是否到香港就讀，因香港有全英語教育環境，有助於培養未來在英語系國家就讀的適應力。