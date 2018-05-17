高雄餐廳深耕34年 元寶花生獲選下酒菜

鄧文裕（右）深耕高雄34年，兒子鄧至廷（中）、鄧至佑接續衣缽。（記者黃旭磊攝）

2018-05-17 21:35

［記者黃旭磊／高雄報導］鄧師傅餐飲創辦人鄧文裕深耕高雄34年，與兒子鄧至廷、鄧至佑研發「元寶花生」，精選上等豬腳搭配粒粒飽滿臺灣土豆，慢火燉煮6小時而成，豬腳軟Q富含膠質，獲選高雄市經發局「2018高雄下酒菜料理」。

鄧師傅今天（17日）舉辦週年慶，於美術館總店招待元寶花生、豬腳、冰糖雪梨燉銀耳等招牌菜，賓主盡歡。鄧文裕表示，餐飲工作是良心與道德事業，一直以身為「顧客自家後廚房」為榮，永遠不會忘記顧客家人、親友在店內留下身影。

本月週年慶期間，店家曾邀請茂林國小魯凱歌謠隊師生，到小港機場國境線大廳進行公益快閃活動，學童歌聲純真，成功贏得國內外旅客好評。

歷年來推出經典菜色，包括豬腳累積銷量高度超越50座臺北101大樓，而以高雄9號木瓜，搭配傳統比例細磨杏汁熬煮「杏汁燉木瓜」，用臺南六甲龍眼、蘋果棗與白木耳燉煮「桂圓紅棗燉銀耳」，及銀耳、桂花香與蘋果香相呼應「桂花香蘋燉銀耳」，都讓民眾懷念不已。

鄧至佑說，5月19到27日推出「來店消費滿300元送甜品1瓶」，並舉辦鄧師傅功夫菜FB粉絲團、LINE@生活圈抽獎活動，歡迎民眾參加，有機會抽中福袋禮盒。