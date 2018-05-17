居家安寧不是等死！ 罹癌護理師分享人生最後旅程

2018-05-17 22:18

〔記者方志賢／高雄報導〕「居家安寧不是等死，而是選擇更平靜在家生活、呼吸直到生命終了。」42歲陳姓女護理師罹癌4年多，病情惡化，衛生局今推出安寧居家7大區網絡，邀她分享選安寧居家，有尊嚴走完人生最後旅程。

高雄市衛生局今宣布推出安寧居家7大區支持網絡，衛生局長黃志中表示，安寧療護需求逐年遞增，因此建立7大分區安寧居家服務網絡，包括左楠、岡山、三民、苓雅、鳳山、小港、旗山分區，以區域級以上醫院擔任主責醫院，結合區域診所、居家護理所、藥局，形成合作網絡，提供有居家安寧需求民眾。

衛生局長照科長李素華表示，安寧療護可在醫院外，也可於社區、居家執行，服務對象包括癌末病患、運動神經元疾病及八大非癌症疾病。5年來，高市安寧居家服務人數從2900多人增加到6000多人次，提供服務的院所也從9家增至17家。

陳姓護理師4年前診斷乳癌合併骨轉移，她配合手術、化療及放射線治療，病況獲控制，但兩年前腫瘤指數升高，醫療團隊建議標靶藥物治療，但她考慮自己體力衰弱、返診不易，去年接受安寧居家照護。

「若要走到生命盡頭，絕對不是在醫院，我希望在家。」陳小姐說，她選擇安寧居家，過程有點掙扎，因為家人剛開始並不了解安寧照護，普遍認為「安寧就是等死」，家人認為她不配合治療，而是選擇等死。

陳小姐說，醫療團隊來家裡的前一晚，她心情忐忑不安，不知道如何告知媽媽及姊弟，她選擇的居家安寧，並不是所謂等死，而是選擇自己更平靜、平穩在家生活、呼吸。

陳小姐說，醫療團隊到家裡哪一天，媽媽客氣接待，但表情及態度，仍不支持居家安寧，直到個管師抱著媽媽、輕握著媽媽的手，告訴她媽媽說只要她快樂，病情就可好轉，只要選擇她想住地方、想呼吸的空氣，對她的病情是最大幫助，當下氛圍讓媽媽轉念，支持她接受居家安寧。