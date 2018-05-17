變身小巨蛋！ 宜蘭運動公園田徑場計畫拆除重建

2018-05-17 20:19

［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭多雨，缺乏雨天可以運動、比賽、辦活動場所；宜蘭縣政府計畫將宜蘭運動公園田徑場改造成「小巨蛋」，提出拆除重建、膜構屋頂等方案，興建費用20億元至47億元不等，已向體育署提報計畫爭取經費，希望列入前瞻建設核定，匡列預算執行。

宜蘭運動公園是縣民很重要的運動、休閒與遊憩場所。只是，宜蘭常下雨，縣內沒有大型體育展館，每次舉辦重要活動或大型賽事，都得擔心下雨問題，今年國慶晚會要在宜運田徑場舉行，就讓人擔心「天公不作美」。

宜運田徑場觀眾台可容納1萬5000人，民國69年完工啟用迄今已38年，建築老舊。縣府進行評估有拆除重建與補強兩方案，縣府表示，但不管採取哪個方案？都要一併解決「雨天」問題，要將田徑場改建為「風雨兩用」。

縣府指出，最直接方式就是將田徑場拆除重建，打造「小巨蛋」，但這工期較長，施工期間會影響民眾運動休閒權益，經費約47億元，好處是全新建築，結構安全，不必再擔心建物老舊與年限問題。

若不拆除重建，除建物須必要補強，縣府另提出以膜構方式設置「薄膜屋頂」，也就是要在田徑場加蓋屋頂，因全覆蓋與半覆蓋工法不同，經費在20至40億元之間。

縣府希望爭取拆除重建，其次是「全覆蓋」屋頂，才能真正解決雨天問題；若只覆蓋看台，那比賽與活動場地，還是會受到下雨影響，問題不能真正解決。