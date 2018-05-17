輔大醫學系招生掛蛋 校方：國私立迷思難打破

輔仁大學醫學系今年招生22名，申請入學分發結果卻掛蛋。（資料照）

2018-05-17 19:50

〔記者葉冠妤／新北報導〕輔仁大學醫學系今年招生22名，申請入學分發結果卻掛蛋，輔大校方僅表示「尊重學生的選擇」，招生名額也將回流到指考，同時考慮明年斟酌甄試日期，避免今年狀況再發生。

輔大醫學院副院長洪啟峰解釋，過去3年輔大醫學系申請入學分發報到人數都有6、7成，今年是例外，他認為受到輔大醫院開幕效應影響，今年吸引許多75級分的學生參加甄試，但輔大醫學系的甄試日期與其它各校錯開，也造成不少高分學生抱著「牛刀小試」的心態應試。

洪啟峰也坦承，國私立大學的差別迷思，仍難以打破，因此75級分學生仍會優先考慮台大、陽明等醫學系，校方尊重學生選擇，名額也將回流至指考，校方明年也會多加斟酌甄試日期，避免今年狀況再度發生。

輔大醫學系也發出聲明指出，感謝各界關心，並強調輔大具備綜合大學的特色與師資，可提供醫學生多面向的學習，開拓各領域的視野與胸襟，輔大也一本照顧學生的初衷，無論學生甄試級分、指考、公費身分，只要是輔大醫學生，從新生入學、就學、見習、實習、畢業後PGY訓練、住院醫師訓練、成為主治醫師、出國深造、申請教職等，輔大一樣有完整規劃和獎助。