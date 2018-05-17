最後3天！ 台鐵2款彩繪列車 20日最後巡禮

普悠瑪8種台灣鐵路經典車款與車站意象彩繪列車，接下來3天都行駛樹林－台東。（圖：台鐵局提供）

2018-05-17 20:58

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵局去年慶祝成立130週年鐵路節，及與日本「JR四國旅客鐵道株式會社」簽署友好鐵道協定1周年活動，分別以「8種台灣鐵路經典車款與車站意象」，彩繪1列TEMU2000型普悠瑪列車，及1列「JR四國8000系列車塗裝」的EMU800型區間車。台鐵局表示，兩列彩繪列車將於5月20日最後巡禮，在5月21日恢復原有面貌，台鐵特別公布接下來幾天的班次運用。

這二款彩繪列車在全線電化路段行駛，以不預告的方式出現，不過在撤除彩繪前，台鐵局特別公告這兩款彩繪車5月18日至5月20日班次運用。JR四國8000系彩繪列車明日開行依序為1113車次基隆－苗栗、1144次苗栗－基隆、1175次基隆－七堵、4236次七堵－瑞芳、1261次瑞芳－新竹；19日為1124次新竹－基隆、1151次基隆－新竹、1182次新竹－瑞芳、1211次瑞芳－新竹、1242次新竹－基隆、1271次基隆－七堵、1256次七堵－基隆；20日為1113次基隆－苗栗、1144次苗栗－基隆、1175次基隆－七堵、4236次七堵－瑞芳、1261次瑞芳－新竹。

130週年彩繪列車接下來明日起一連三天，都行駛樹林－台東一往返，分別為明日406次樹林－台東、431次台東－樹林；19日422次、445次；20日406次、431次。