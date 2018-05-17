「木棉道」五月雪卻引過敏 居民反彈要求更換行道樹

2018-05-17 21:49

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東這麼熱也能下「五月雪」？省道台1線枋寮段有處「木棉道」，每到五月開始落果，果內棉絮開始飄散，看似美景，但除影響行車視線，今年更飄進附近的太源村，村民頻頻發生過敏、紅腫等，陳情「只要美景、不要過敏」，盼能更換省道的景觀樹種。

說到五月雪，一般印象就是台3線的油桐花落滿地美景，但台1線屏東枋寮路段的五月雪是來自木棉，開花時美景曾受稱讚，但花落、落果後，棉絮就開始紛飛，影響附近居民的呼吸系統。

公路總局第三區養護工程處（簡稱三工處）表示，可能是今年氣候乾燥影響，棉絮比往年飄飛得更厲害，現已進行修剪、割草及加強路面清掃，期能及早清除棉絮。

木棉是不少都市區域的嫌惡樹種，但以往枋寮路段飛到太源村內的狀況不如今年嚴重，因此該段木棉路樹並未被更換，不過今年「五月雪」大爆發，隨風在省道上翻飛，以往曾被部分人視為美景，如今除被嫌「阻擋行車視線」，更實質影響呼吸，當地民眾訴求若不是砍除就是更換，恐將淪為嫌惡樹種。

「癢到受不了！」外地人眼中美景，成當地人痛苦場景，飽受棉絮「搔」擾的居民向民進黨籍縣議員黃建溢陳情，郭、黃兩戶居民就抱怨，輕飄飄的棉絮隨風被捲入村落，每天早上打開紗門就卡著大片棉絮，連成人都受不了，小朋友更是屢屢打噴嚏甚至呼吸有騷癢、皮膚紅腫的過敏症狀，有時甚至飛到曬好的衣服上，不慎穿上就是癢整天。

黃建溢指出，往年五月雨量較多，棉絮因重量侷限在台1線上，但今年大量飄飛，不少村民反映過敏，希望公路單位能更換樹種，他也建議，戰備跑道以南曾有株木棉被譽為「木棉王」，但就算大如木棉王，去年仍無法逃離枯萎凋零命運，建議公路局先在空隙處種下其它更適合的景觀路樹，逐步取代木棉。

三工處則回應，已派遣掃街車前往吸除這些棉絮，希望減少居民困擾，未來將注意結果及產生棉絮的日期，不過，更換樹種的工程非常浩大，仍須審慎考量。