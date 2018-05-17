親友遭酒駕撞死 北科大生創酒測臨檢站入圍最佳設計

台北科技大學工設系四年級陳荔新針對目前酒測臨檢設備和流程，改良設計「警用臨檢站」。雙料入圍金點新秀年度最佳設計獎和金點新秀贊助特別獎肯定。（北科大提供）

2018-05-17 21:23

〔記者吳柏軒／台北報導〕看見警察深夜值勤攔檢取締酒駕，卻因裝備不易布置，常遭駕駛衝撞危害，台北科技大學工設系4年級陳荔新推出改良的「警用臨檢站」，雙料入圍金點新秀年度最佳設計獎和金點新秀贊助特別獎肯定；陳荔新的親友遭酒駕者撞傷過世，這設計就是希望改善攔檢環境、避免憾事。

陳荔新說，他設計的臨檢告示牌能結合減速帶，告示牌使用反光材質、並裝設夾式攝影機，放置後拉開減速帶，有別於現在得放置一個個三角錐，改善警員臨檢設備及流程，同時提高值勤的安全性與臨檢效率。

台北科技大學表示，校內工業設計系聞名，今年舉辦畢業展，主題「改善人類生活」為出發點，有65名學生參與，其中超過3分之1共27件作品拿下今年「新一代設計展」的金點新秀獎肯定。

北科大指出，除了陳荔新的作品外，其他學生還有不少優秀作品，如同系學生林藝芯設計的物聯網貓咪「litter out」，可自動清便、針測貓咪體重健康，改善貓奴鏟屎麻煩；陳雯釺、魏彤庭、葉瑋婷的作品「製給自足」，用鞋子模板讓民眾利用身邊現有的資源，靠自己的力量做出一雙實用可行的鞋子。