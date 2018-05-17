竹北高中大學申請表現亮眼

國立竹北高中舞蹈班雙胞胎姊妹劉子淳（右）、劉子映（左）雖分獲台北市立大學和國立台灣藝術大學舞蹈系錄取，但仍計畫6月底前往德國一試。（記者黃美珠攝）

2018-05-17 20:37

［記者黃美珠／竹北報導］大學個人申請分發放榜，新竹縣依舊以國立竹北高中表現最搶眼，獲得全國各大學錄取的266名學生中，國立大學總計就有107人，替他們的父母荷包省不少。其中數理專長班的王貞婷有感時下3C使用成癮傷眼，以及國人用藥習慣不良，導致很容易罹患青光眼等病變，所以申請高雄醫學大學醫學系，自許要當眼科醫師守護大家的視力健康。

校方說，王貞婷的哥哥王貞棋也是該校校友，兄妹倆雙雙藉由繁星推薦錄取醫學系，其王貞棋目前就讀中國醫藥大學，寫下該校作育良才的新歷史。

學測考72級、是該校今年最高分的陳泓銘看好生醫科技的前景，認為濟世救人不一定要當醫師，所以雖未申請上中國醫藥大學牙醫系，但獲清大材料系錄取，他覺得跟自己的興趣依舊吻合，所以很開心。

至於出身中低收入戶的謝妤君雖然父母早在她小學時期就離異，但仍著在一起，提供完整的家庭功能陪她和哥哥長大。妤君對此最是感謝，她認為在這樣的家庭成長，是阻礙卻也是鼓勵。

因為媽媽和老師的循循善誘，鼓勵她跨領域學習，所以透過「旋坤揚帆招生」管道，她今年9月過後將踏入交大，學習、研究有關奈米的科技。

該校舞蹈班學生劉子映跟雙胞胎的姊姊劉子淳各自獲國立台灣藝術大學和台北市立大學舞蹈系錄取，但也一起計畫要去德國報考福克旺舞蹈學校。她們的同班同學鄭宇芊也跟劉子映一樣申請上了同校系，但是鄭宇芊也已確定獲得英國倫敦的聖三一拉邦音樂舞蹈學校（Trinity Laban Conservatoire Music &Dance）錄取，如果沒有意外將赴英留學。

外界矚目的新竹縣立六家高中今年首度有高三畢業生，231人中有36人已經先透過繁星推上大學去，當中22人是國立大學的新生。今天個人申請放榜再有66人獲得錄取，表現最佳是台大化學系，其他將踏入清交成政的學生也有。

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